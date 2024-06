Verdi: Fdi chiede un confronto serio: "Serve un progetto per il recupero"

"Sul Politeama Verdi confidiamo in un programma serio per il suo recupero". Così Fratelli d’Italia sul dissequestro della storica struttura su cui il partito, per voce del consigliere Massimiliano Manuel, chiede la restituzione. "Dopo decenni di tormentate vicende giudiziarie finalmente è giunto il momento di intervenire – commenta Manuel - e cancellare lo sfregio che ha deturpato lo storico palazzo trasformando una delle principali piazze cittadine in un luogo di aggregazione. Chiediamo che l’amministrazione si faccia parte attiva per promuovere interventi di recupero dell’intero complesso edilizio, interventi che coinvolgano anche la parte ora adibita a parcheggio". Fratelli d’Italia chiede un confronto che preveda sia un piano di rivitalizzazione del centro storico, sia un nuovo piano dei parcheggi, per dare impulso alle attività commerciali. "Tutti devono essere impegnati a trovare con urgenza soluzioni tese ad invertire la tendenza alla chiusura delle attività commerciali – prosegue - che di anno in anno decidono di alzare bandiera bianca o si trasferiscono. Chiediamo che piazza Matteotti sia un argomento di discussione fra le forze politiche e con il coinvolgimento dei cittadini, per una sua destinazione a luogo non solo di sosta e mercato settimanale, ma aggregazione fruibile dai cittadini, specie bambini e anziani e motore per risvegliare il piacere di vivere la Carrara storica".