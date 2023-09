Ventimila presenze e 29 repliche sold out

Il bilancio della stagione teatrale dello scorso anno ha il segno ”+“ dal momento che i numeri hanno testimoniato un alto gradimento da parte del pubblico. Massese e non. Dal 4 ottobre fino al 30 giugno il teatro Guglielmi e le Stanze hanno ospitato quasi 300 eventi – spettacoli, prove, visite guidate incontri, conferenze e mostre – E per quanto riguarda le statistiche e i numeri, solo le presenze gli spettacoli organizzati direttamente dall’amministrazione sono state quasi 20mila, cui si devono aggiungere altrettanti spettatori per gli eventi organizzati in collaborazione con i soggetti privati (associazioni, teatro in dialetto e altre iniziative). La stagione di prosa ha fatto registrare un “sold out“ in 29 repliche sulle 34 della stagione di prosa presentata. Per quanto riguarda poi la parentesi estiva, sono stati oltre 150 gli eventi programmati nel cartellone che – come ha sottolineato il sindaco Persiani – è stato presentato dall’amministrazione in meno di un mese dall’insediamento. Questi i numeri di “Estività 2023“, mentre la rassegna “Palcoscenici Stellati“ e i grandi eventi (“Notte bianca“, Notte blu“, Premio Mercurio, concerto di Ron, spettacolo pirotecnico) tutti gratuiti, hanno registrato oltre 50mila presenze, a cui si aggiungono quelli organizzati in collaborazione dei soggetti privati. Nel dettaglio sono state 15mila le presenze alla Notte bianca, 12mila per quella blu e circa 10mila hanno assistito allo spettacolo pirotecnico. “Palcoscenici stellati“ ed eventi in piazza Aranci (sempre esaurita) hanno richiamato 13mila persone.