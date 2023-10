Ventesima edizione della Giornata Nazionale degli 'Amici dei Musei' a Carrara

‘Paesaggio vissuto, paesaggio rappresentato’ sarà questo il tema della ventesima edizione della giornata nazionale degli ’Amici dei musei’ che si terrà domani in 40 diverse sedi museali d’Italia compresa Carrara. Il progetto arriva anche alla seconda edizione della giornata europea e per l’occasione l’associazione Amici dell’Accademia di belle arti di Carrara, in accordo con la direzione dell’istituto, ha individuato un’opera che permette di riflettere sul tema proposto. Un dipinto che attualmente è esposto nella mostra ‘Il Novecento a Carrara’ risalente al 1925, dal titolo: ‘Tramonto alle Cave’ dell’artista Giulio Marchetti che con questo olio su tela permette di relazionare il dipinto al paesaggio attuale della montagna apuana.

L’opera è stata individuata tra le molte conservate all’interno della quadreria dell’Accademia che raffigurano le cave di Carrara e "permette di riflettere sul rapporto che all’epoca gli artisti avevano con il paesaggio montano - sottolineano gli Amici dell’Accademia - dove risultava particolarmente importante ed eroico il lavoro dell’uomo ancora non percepito come azione in contrasto con i valori ambientali. Attraverso opere di questo tipo è possibile innescare un dibattito costruttivo sull’evoluzione del paesaggio delle cave di Carrara e della montagna apuana e sul rapporto tra la natura e il lavoro dell’uomo. Una riflessione sul paesaggio del marmo di Carrara non può prescindere dai protagonisti dell’epopea, siano essi grandi imprenditori, operai, artigiani, artisti, docenti o studenti: tutte queste figure concorrono a disegnare il paesaggio naturale e antropico del territorio di Carrara". Sarà quindi un vasto programma quello di domani con appuntamento alle 15.30 per la visita guidata alla villa e parco della Padula, dove il paesaggio, le opere contemporanee presenti realizzate per la Biennale internazionale di scultura del 2002, il museo CarMi e gli ambienti della scuola di scultura dell’Accademia, unificano molteplici visioni in un contesto di valore ambientale con visita gratuita del parco e del museo.

Si proseguirà alle 18, con la visita guidata a palazzo Cucchiari e alla mostra ’Il Novecento a Carrara’, dove i presenti saranno accompagnati dal curatore della mostra Massimo Bertozzi. L’ingresso avrà il prezzo di 7 euro. "Le due visite permetteranno di conoscere il percorso del marmo nell’arte da Michelangelo all’età contemporanea - proseguono gli Amici dell’Accademia - attraverso opere, manufatti, complessi architettonici o naturalistici che ne narrano la vicenda; allo stesso tempo si potrà riflettere sul complesso rapporto tra ambiente e produzione e su come si siano evolute la narrazione, e la sensibilità, attraverso l’arte dal Novecento ad oggi". Le due visite possono essere prenotate per email: amiciaccademiabellearticarrara@gmail.com telefono o WhatsApp al numero: 366 11 05 576.