Vecchioni accende piazza Matteotti. Si apre la stagione degli eventi

Roberto Vecchioni apre stasera, in piazza Matteotti a Carrara, gli appuntamenti con la grande musica dal vivo. Alle 21.30 il cantautore porta sul palco il suo “Tra il silenzio e il tuono Tour” che prende il nome dal suo ultimo lavoro letterario. Lo spettacolo nella prima parte è dedicato ai brani dell’ultimo album ‘L’Infinito’ e lascia poi spazio ad alcuni classici del suo repertorio in una narrazione che tiene insieme la musica e la parola. Già dal titolo, autocitazione di ‘Chiamami ancora amore’, il rimando autobiografico insieme all’analisi dei grandi temi che appassionano Vecchioni: letteratura, filosofia, musica e cinema. E’ accompagnato dalla band storica: Lucio Fabbri (pianoforte e violino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria). Sarà un grande spettacolo di canti e monologhi.

"Il silenzio appartiene all’immaginazione, allo spirito, all’anima, mentre il tuono invece appartiene a quello che ho fatto e mi è stato fatto cioè alla vita, che pulsa molto: l’unico modo per acquietarla è rivolgersi allo spirito" spiega lo stesso Vecchioni.

Gli spettatori potranno accedere al concerto dall’ingresso da via D’Azeglio angolo via VII Luglio a partire dalle 20. Dalle 19,45 saranno invece installate le barriere e saranno presidiati gli ingressi agli incroci. Dopo quell’ora potranno accedere a piazza Matteotti solo i possessori del biglietto per il concerto, i residenti e tutti coloro con altre esigenze specifiche, comunque sempre chiaramente accertabili e giustificate.

Info: biglietti su Ticketone e Vivaticket. Infoline tel. 0187 648366 www.ad-eventi.it; 0585/641420, 0585/641201, 0585/641224.