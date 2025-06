Roberto Vecchioni, tra silenzio e tuono: il concerto

Roberto Vecchioni inaugura le serate dedicate alla musica dal vivo organizzate dal Comune di Carrara in piazza Matteotti. Martedì alle 21.30 Roberto Vecchioni porta sul palco il suo ‘Tra il silenzio e il tuono Tour’, prodotto da DM Produzioni, nella prima parte è dedicato ai brani dell’ultimo album ‘L’Infinito’ per poi lasciare spazio ad alcuni classici del repertorio del cantautore. Roberto Vecchioni (nella foto) è accompagnato dalla band storica, formata da Lucio Fabbri (pianoforte e violino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria). Tra il silenzio e il tuono Tour è un grande spettacolo di canti e monologhi. Il silenzio appartiene all’immaginazione, allo spirito, all’anima, mentre il tuono appartiene a quello che ho fatto e mi è stato fatto cioè alla vita, che pulsa molto: l’unico modo per acquietarla è rivolgersi alla spirito" spiega lo stesso Vecchioni.

Gli spettatori potranno accedere al concerto dall’ingresso da via D’Azeglio angolo via VII Luglio a partire dalle 20. Dalle 19,45 saranno invece installate le barriere e saranno presidiati gli ingressi agli incroci tra via D’Azeglio e via Roma, tra via Roma e piazza Matteotti, tra via D’Azeglio e via Mazzini, tra via Mazzini e via Ghiacciaia e tra via Mazzini e via Manzoni. Dopo quell’ora potranno accedere a piazza Matteotti solo i possessori del biglietto per il concerto, i residenti e tutti coloro con altre esigenze specifiche, comunque sempre chiaramente accertabili e giustificate. Per maggiori informazioni e dettagli è possibile rivolgersi agli uffici ai numeri 0585/641420, 0585/641201, 0585/641224.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione dalle 6 di lunedì alle 4 di mercoledì è istituito un divieto di transito e sosta in Piazza Matteotti compreso il prolungamento di Via Roma (in tale tratto di strada potranno sostare i mezzi della produzione e degli artisti). Dalle 12 alle 24 di martedì è istituito un divieto di sosta ambo i lati con rimozione per tutti i veicoli in Via D’Azeglio tratto compreso tra Via 7 Luglio e Via Roma, i in Via Mazzini intersezione Via Manzoni (due posti auto). Dalle 17 alle 24 di martedì divieto di sosta in Via 7 luglio a mare dell’intersezione con Via Cavour e nel tratto tra Via Aronte e Piazza XX settembre). Dalle 18,45 alle 24 di martedì divieto di transito via D’Azeglio, Via Mazzini (tratto tra Via Aronte e Via Manzoni) e in Via Ghiacciaia (tratto tra Via Don Minzoni e Via Mazzini).

Prevendite su Ticketone e Vivaticket. Infoline 0187 648366 www.ad-eventi.it. Info per disability card: [email protected].