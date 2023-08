"Vandalizzazioni a Montignoso: S'intervenga"

"Nella notte fra venerdì e sabato a Cinquale sono state vandalizzate alcune auto con danni per migliaia di euro" A segnalarlo è la capogruppo della Lega Michela Bertelloni, la quale ora chiede interventi da parte del Comune di Montignoso. "Atti gravissimi che ledono la tranquillità dei nostri cittadini oltre che delle famiglie che scelgono il nostro Comune per trascorrere qualche giorno di vacanza". La Capogruppo sulla sicurezza chiede più controlli. "Da anni in estate gli abitanti e gli operatori della zona del mare si lamentano della sporcizia e dei danni che ritrovano al mattino lasciati dai soliti ignoti. Come da tempo si pone il problema dei ripetuti atti vandalici ai danni dell’edificio della scuola ’Giorgini’ e delle auto scassinate al cimitero".

"Il supporto delle telecamere di sorveglianza - dove presenti - sembra non essere sufficiente, è necessario incrementare i controlli da parte delle forze dell’ordine, impiegando i vigili stagionali non solo per far multe ma per coordinare servizi notturni almeno fino all’1, eventualmente chiedendo alla questura un aiuto aggiuntivo per l’orario notturno. Il Comune – conclude la capogruppo della Lega il suo intervento sulla questione della sicurezza – intervenga prima che la situazione degeneri ulteriormente".