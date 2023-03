Vandali in azione distruggono le fioriere Caravella sotto assedio, rabbia dei residenti

Ancora una notte balorda in zona movida a Marina. Nella notte tra sabato e domenica i soliti ignoti hanno distrutto la fioriera in marmo della recinzione marmorea della pineta della Caravella, una di quelle che danno sul lato di viale Colombo, a pochi passi dal centro dove ogni domenica mattina i residenti si svegliano tra gli odori nauseabondi. Un danno ingente a questa storica recinzione della Caravella che è sotto la tutela delle Sovrintendenza. I vandali si sono accaniti sulla fioriera spaccando una parte del basamento laterale, e asportandone due grossi pezzi. Non è la prima volta che accadono atti di inciviltà nella zona, ragion per cui i residenti e i commercianti da tempo chiedono che vengano installate telecamere come deterrente. Ma stavolta a farne le spese è stato un pezzo storico di Marina, una recinzione per la quale la Sovrintendenza ha messo un veto anche sul progetto di riqualificazione della cittadella dello sport, che è tanto piaciuto, ma imponendo a dimostrazione del valore storico dell’opera, un ripristino che dovrà procedere nella direzione di un restauro conservativo e ponderato sulla base di un esaustivo rilievo delle geometrie, dei materiali e delle patologie di degrado. Adesso si dovrà accertare la natura del danno e capire come intervenire per ripristinare la fioriera. Una cosa è certa a vedere il danno chi si è accanito ci deve aver messo tanto impegno visto che si tratta di marmo, e per spaccare la fioriera avrà dovuto usare qualche arnese di metallo pesante.

Alessandra Poggi