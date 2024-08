Valorizzare il patrimonio napoleonico. Accordo con i Comuni di area vasta

La giunta ha approvato lo schema di accordo amministrativo denominato ’Ombre Imperiali-la presenza napoleonica fra Liguria e Toscana’, finalizzato alla valorizzazione in chiave turistica del patrimonio culturale, politico, sociale, artistico e infrastrutturale di epoca napoleonica nell’area vasta fra Toscana e Liguria. Il progetto, ambizioso e di grande portata, mira a riscoprire e valorizzare il patrimonio napoleonico presente nel territorio. La proposta, avanzata dall’assessora al turismo Giorgia Garau, prevede la collaborazione con numerosi Comuni tra cui La Spezia, Sarzana, Ventimiglia, Pontremoli, Lucca e l’Unione di Comuni Montana Lunigiana. Il protocollo di intesa, a cui il Comune di Massa ha aderito, prevede una gestione coordinata e sinergica delle attività legate al turismo, superando il concetto rigido di confine per creare sistemi d’area identitari comuni. I territori connessi storicamente e culturalmente potranno così organizzare un sistema condiviso per la governance, la rete di servizi e le infrastrutture, promuovendo un’offerta turistica integrata e coordinata.

Il progetto ’Ombre Imperiali’ si propone di sviluppare una rete di monumenti, testimonianze, itinerari ed eventi legati all’epoca napoleonica, con l’obiettivo di potenziarne la conoscenza e la fruizione. Destinatari dell’intervento saranno istituzioni locali, musei, università, centri di documentazione, associazioni e operatori turistici.

Il sindaco Francesco Persiani ha sottolineato l’importanza di questo progetto per il territorio: "La valorizzazione del patrimonio napoleonico rappresenta un’opportunità unica per promuovere lo sviluppo turistico e culturale della nostra area. Questo accordo ci permette di collaborare con altri Comuni e di partecipare a bandi per ottenere finanziamenti europei, nazionali e regionali". L’accordo, che non comporta riflessi sul bilancio comunale, prevede la creazione di un gruppo di gestione coordinato dal servizio Politiche comunitarie e finanziamenti pubblici del Comune di Massa, in collaborazione con i servizi Cultura e turismo. La giunta comunale ha dichiarato il provvedimento immediatamente eseguibile per motivi di urgenza, con l’intento di procedere sollecitamente alla stipula dell’accordo amministrativo e avviare le attività previste.