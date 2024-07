Valettini vede Giani sul masterplan: "Ecco i progetti che accelerano"

Un invito a Palazzo del Pegaso ieri mattina per mettere in fila i progetti relativi al piano operativo comunale di Aulla, facendo il punto su quelli all’orizzonte in ottica di promozione del territorio e su quelli destinati ad accelerare non appena ci sarà la firma del Collegio di vigilanza, in sinergia tra il sindaco Roberto Valettini e il presidente della Regione, Eugenio Giani. "L’incontro riguardava il piano operativo comunale – spiega il primo cittadino, per quella parte che interessa la casa di comunità, quella relativa alle case popolari e il masterplan: tutto ciò che è residuato quando la stazione ferroviaria è stata trasferita nella parte nuova". Era necessario fare un aggiornamento dei lavori e il meeting a Firenze, propedeutico alla firma che presto verrà siglata, era l’occasione giusta. "Abbiamo ricordato anche un altro progetto chiave – aggiunge Valettini – ovvero la congiunzione della scuola media con la palestra finita, che richiede 400mila euro. Di cui 200mila li abbiamo messi noi come risparmio e gli altri li chiediamo alla Regione, che li inserisca nel bilancio del 2024 anziché del 2025. In modo da imprimere una sostanziale accelerazione. Abbiamo fatto un punto signicativo su questi aspetti, c’è stato anche modo di fare una panoramica comprensiva del salone polifunzionale di Aulla, che era rimasto sotto la melma per anni. La Regione ci ha finanziato prima 800mila, poi 500mila e ancora 300mila: in tutto 1,5 milioni, tutto confermato".

Giani e Valettini hanno messo a fuoco anche due ulteriori opere, in ottica di promozione turistica e di valorizzazione del territorio. "Si tratta di progetti interessanti, che non rientrano nel masterplan – ha detto il sindaco – relativi alle mura di Caprigliola, che segue la maxipulizia realizzata con gli acrobati, e alla Fortezza della Brunella di Aulla. Si va avanti con la valorizzazione e la messa in sicurezza. Inoltre all’inizio delle mura, sulla destra, siccome c’era un rifugio relativo alla seconda guerra mondiale, nell’ambito di un progetto sulla Linea Gotica abbiamo l’intenzione di realizzare un piccolo museo e dunque anche un punto di richiamo turistico. Con la piazza restaurata che ha riscosso successo e ospita un rodato circolo della Pro Loco".

Irene Carlotta Cicora