"Va ripulita la zona delle colonie"

Nella zona delle ex colonie c’è anche un problema di pulizia. Il consigliere comunale del Pd, Gabriele Carioli, chiede l’intervento urgente dell’amministrazione "per la pulizia e la rimessa a dimora dei detriti che a seguito dell’ultima mareggiata di molte settimane fa invadono l’intera carreggiata, rendendo problematico e indecoroso il passaggio pedonale e carrabile della strada frequentata anche da molti portatori di handicap della Don Gnocchi". Carioli chiede anche di sapere se sia previsto "un intervento di messa in sicurezza del tratto finale della strada dal bagno Marchini che, a seguito della mareggiata, ha creato non pochi problemi di stabilità dello stesso, e notizie sui tempi di esecuzione dei lavori previsti per la bonifica del terrapieno davanti all’ex colonia Torino. Se dovessero protrarsi oltre l’estate si potrebbe aprire la strada chiusa da anni per far spazio al cantiere".

Carioli affronta anche il problema della viabilità in viale della Repubblica, alle Cinque Vie. "Su sollecitazione di molti cittadini – dice Carioli – va risolta la problematica relativa ai tempi semaforici dell’incrocio alle Cinque Vie. Durante l’arco della giornata, soprattutto dalle 17 alle 19, tutto l’anno, si crea una fila di auto dovuta ai tempi non congrui dell’impianto semaforico". La richiesta al sindaco è di "far verificare i tempi di attesa e programmare l’impianto da non creare code".