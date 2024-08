Va in scena stasera in piazza Aranci l’omaggio ai Pink Floyd

Stasera, alle 21.30, in piazza Aranci, ci sarà l’omaggio a un band leggendaria. E’ in programma infatti per la rassegna Palcoscenici stellati, il ’Pink Floyd History’, un viaggio nella storia del rock psichedelico. Uno spettacolo-evento con proiezioni video esclusivi che ripercorre attraverso cinquant’anni di musica la storia dei Pink Floyd, il gruppo britannico che ha rivoluzionato il panorama musicale mondiale. Dai primi album psichedelici come ’The Piper at the Gates of Dawn’ e ’A Saucerful of Secrets’ ai capolavori immortali come ’The Dark Side of the Moon’ e ’The Wall’, attraverso ’The Final cut’ fino a ’The Division Bell’. Sarà una serata travolgente, a ingresso gratuito, con un gruppo di musicisti eccellenti (nella foto), una formazione considerata tra i migliori tributi europei ai Pink Floyd.