Va in scena “Sid - Fin qui tutto bene“ di Boubakar Malanchino

Al via stasera la rassegna “Contemporaneamente a Massa“ dedicata al teatro contemporaneo. Primo appuntamento – sono quattro in tutto – al teatro dei Servi.

Un cartellone che, come da tradizione, nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale, con la direzione artistica di Cinzia Bertilorenzi, e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus (riconosciuta dal Ministero della Cultura come primo Circuito Multidisciplinare in Italia anche per il 2023).

L’apertura della rassegna stasera alle 21 è affidata ad Alberto Boubakar Malanchino (Premio Ubu 2023 Migliore attore / performer under 35), che porta in scena “SID – Fin qui tutto bene“, un fortunato spettacolo che è risultato vincitore dell’edizione 2023 di In-Box.

Ma chi è Sid? Si tratta di un serial killer del futuro, una star. Uccide soffocando le sue vittime nei sacchetti di plastica alla moda. Ha ucciso probabilmente per noia, sicuramente per uno scopo più alto. La sua storia è un film “senza montaggio”, un torrenziale monologo che è un concerto Hip Hop suonato dal vivo: scorrono schegge di vita, di bullismo, di consumo, di ragazzi annoiati, dei “fuckyou”, di canne, droga, desolazione, di vagabondaggi nei “templi del consumo”.

Musica live e sound design sono a cura di Ivan Bert e Max Magaldi, mentre regia e drammaturgia sono firmate da Girolamo Lucania, concept scenografico da Ivan Bert e la direzione tecnica Alessandro Vendrame. Videoproiezioni di Niccolò Borgia, da un’idea di Ivan Bert e Girolamo Lucania, lo spettacolo è una produzione Cubo Teatro. Prezzi biglietti: intero da 8 a 17 euro, ridotto da 7 a 15, studenti 8 (possessori della Carta Studente della Toscana e per i gruppi scolastici organizzati in rapporto con il Teatro). Riduzione per gli under 30 e over 65. Info biglietteria 0585 811973.