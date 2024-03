Uovo artistico per aiutare il rifugio Nello Conti

Un uovo di Pasqua così meriterebbe di essere incorniciato, non c’è dubbio, ma il suo scopo è però ben altro: aiutare un lodevole progetto che riguarda le Alpi Apuane e finire fra le mani di qualche bambino fortunato, anche se tre chili di cioccolato fanno gola anche a tanti adulti. L’opera, come è il caso di definirla per la qualità e i dettagli, è stata realizzata dalle sapienti ed esperte mani di Giuliano Casotti, pastry chef della pasticceria Soldi di Forte dei Marmi e docente di pasticceria in alcune scuole professionali, nato a Massa ed ex studente dell’istituto alberghiero Minuto: l’uovo sarà il premio finale di una lotteria il cui ricavato sarà devoluto al Cai di Massa per la riqualificazione del tetto al rifugio Nello Conti, nella zona dei Campaniletti.

Un’idea nata dalla raccolta fondi lanciata proprio dal Club alpino con una campagna pubblicata sul sito ‘Rete del dono’ che ha già trovato un centinaio di donatori in pochi giorni e che ha convinto Casotti, assieme alla Pasticceria Tonlorenzi di Ripa, a ‘inventarsi’ qualcosa. "L’idea nasce dalla voglia di dedicare un uovo di Pasqua decorato a mano alle Alpi Apuane. Assieme agli amici e colleghi della Pasticceria Tonlorenzi di Ripa, frequentata da molte persone che amano la montagna e la frequentano, abbiamo avuto l’idea della lotteria da destinare al Cai. Mi sono confrontato poi con l’amico Maurizio Papucci che mi ha parlato del progetto per il tetto del Nello Conti ed ecco che le cose si sono combinate".

Un uovo davvero speciale, per dimensione e realizzazione: "Tutto cioccolato, tre chili – racconta il pastry chef -, decorato a mano con ghiaccia reale, che è poi un composto di zucchero e albume d’uovo, con tecniche di decorazione classica all’italiana per le uova di Pasqua. La decorazione rappresenta alcuni simboli delle Alpi Apuane: il Monte Forato, la Pania della Croce che è la regina delle Apuane e sul fondo l’area umida del Lago di Porta". L’estrazione straordinaria si terrà sabato 30. Partecipare è semplice: basta acquistare un biglietto per l’estrazione alla Pasticceria Tonlorenzi di Ripa entro sabato 30, il numero vincente sarà il primo sulla ruota di Firenze e con soli 5 euro e un po’ di fortuna portarsi a casa un’opera d’arte da… leccarsi i baffi.

FraSco