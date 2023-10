Uno sportello gratuito per il colloquio psicologico

In occasione della giornata internazionale della psicologia, gli ambulatori della Pubblica esistenza di Marina di Carrara aprono le porte alla cittadinanza per una consulenza gratuita. Dal 16 al 31 negli ambulatori di via Nazario Sauro la dottoressa Sara Barbera, psicologa e psicoterapeuta, offrirà agli utenti la propria consulenza. Un incontro conoscitivo e senza impegno per adulti e adolescenti che cercano un supporto per superare un momento di fragilità. "Il primo colloquio – spiega la dottoressa Barbera – non è un semplice incontro, ma è già parte della terapia, un’occasione per essere ascoltati e consigliati sull’eventuale percorso da intraprendere. È possibile prenotare via WhatsApp allo 0585 16.976.59 oppure chiamando il numero 0585 63.33.33, attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.