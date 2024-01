Uno sportello di Confartigianato Imprese per dare assistenza a tutte le aziende interessate ad assumere lavoratori stranieri

La mancanza di manodopera ha portato a riaprire i ‘flussi’ dall’estero e Confartigianato Imprese Massa Carrara Lunigiana ha attivato uno sportello per aiutare tutte le imprese interessate a reperire lavoratori da paesi extracomunitari. La determinazione dei flussi di ingresso di stranieri da ammettere avviene attraverso una procedura digitalizzata gestita attraverso un portale dedicato del Ministero degli Interni con cadenza fissata dalle circolari interministeriali emesse in materia, sotto forma di “click day” e il prossimo è in programma il 7 febbraio, mentre domani aprono i canali per l’invio della documentazione preliminare. Info: Valentina Del Monte 0585-1980393; [email protected]