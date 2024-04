"Uno spezzatino che ci danneggia"

"Un trasferimento spezzatino". Cos i Socilisti commentano il trasloco di Nausicaa e sospettano una scelta ’strategica’. "L’annuncio – scrive in una nota il circolo aziendale socialista – inquieta e aggrava la situazione delle due aziende a partecipazione pubblica del Comune un tempo considerate un vanto per gli investimenti e i risultati. Per consentire il salvataggio di Carrarafiere , governata da anni da un amministratore unico nominato dalla Regione, è stata individuata Nausicaa come acquirente della palazzina di Mangiarotti con un’operazione che prevede mutui a carico della multiservizi che incassera ‘un po di risorse da Baker Hughes subentrata sul viale Zaccagna a General Elettric di più datata memoria. Per la complessità dell’operazione, piuttosto confusa, è lecito chiedersi perché il salvataggio e il rilancio di Carrarafiere società partecipate da Comune e Regione soci di maggioranza, Firenze non abbia investito risorse negli ultimi cinque anni, pur avendo esautorato i soci locali e nominato ben due amministratori unici che hanno razionalizzato i costi dei dipendenti e imposto assunzioni degli esuberi, che è giusto tutelare, in altri enti pubblici nessuno dei quali fa capo alla Regione. In questa situazione Nausicaa ha acquistato la fiera trasferendo i servizi in parte a Marina, in parte a Battilana e inaltre destinazioni sconosciute. Pur nell’incertezza che regna sovrana gli oltre cento dipendenti di Nausicaa che curano raccolta hanno continuato a svolgere il loro lavoro senza sapere né dove saranno trasferiti né in quali condizioni operative si troveranno a svolgere i servizi a breve e lungo termine. Il disagio, infatti, è reso ancora più pesante dalla mancanza di chiarezza sui tempi e sulle modalità di trasferimento del ramo di igiene urbana nell ‘azienda dell’area vasta, operazione della quale si hanno notizie non rassicuranti considerato che si sono già sono arrivati nella sede di Viale Zaccagna “inviati speciali” a studiare l’organizzazione di Nausicaa . Ad oggi, dopo ripetuti rinvii,non è dato sapere con quali tempistiche saranno conferiti i rami della raccolta e spazzamento a Retiambiente e le preoccupazioni sono n doverose sul “peso” che Carrara dovrà rivendicare non solo per il patrimonio che conferirà ma anche per un’ organizzazione sui servizi svolti con professionalità e con innovazioni messe in atto prima di tante altre aziende dell’area vasta già in Retiambiente".