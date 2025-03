Uno spazio dedicato ai bambini. Arriva il doposcuola ’LudicaMente’: "Lottiamo contro l’isolamento"

Aperte le iscrizioni al centro di aggregazione LudicaMente, il nuovo servizio promosso dal Comune per bambine e bambini dai 7 ai 10 anni e per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14. Il bando per le iscrizioni è stato pubblicato sul sito del Comune e ora c’è tempo ora fino al 24 marzo per fare domanda. Il centro, che partirà dal 31 marzo, offrirà non solo attività ludiche, educative, culturali e di socializzazione, ma anche assistenza e aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici. Il servizio sarà attivo, con orari differenziati a seconda delle diverse fasce d’età, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16,30 alle 19,30 e il sabato dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18. LudicaMente sarà ospitato alla scuola dell’infanzia ‘Garibaldi’ in via Solferino, e potrà accogliere un numero massimo di 21 bambini dai 7 ai 10 anni nella fascia della scuola primaria e un numero massimo di 20 adolescenti tra gli 11 e i 14 anni per la fascia della scuola secondaria di primo grado.

"Siamo consapevoli che lo spazio del doposcuola è spesso per le famiglie e per gli studenti uno spazio critico, a volte fatto di solitudine e di vuoto a causa degli impegni lavorativi di molti genitori o per l’impossibilità di occupare e seguire i loro figli nelle ore pomeridiane – spiega l’assessore all’Istruzione Gea Dazzi -. Siamo dunque molto soddisfatti di aver confezionato un servizio comunale ad hoc per riempire questo vuoto proprio in centro città. Un servizio che non sarà solo di assistenza ai compiti, ma di formazione e svago, attraverso percorsi di scrittura creativa, canto, lingua inglese che consentiranno ai bambini e ragazzi iscritti al centro LudicaMente di socializzare e apprendere attraverso il gioco e la didattica laboratoriale".

Per accedere alla nuova attività promossa dal Comune è necessario inviare entro il 24 marzo 2025 l’apposito modulo di iscrizione debitamente compilato all’indirizzo Pec [email protected], o in alternativa consegnarlo all’Ufficio Protocollo del Comune, in piazza 2 Giugno negli orari di apertura al pubblico. Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito del Comune www.comune.carrara.ms.it o può essere richiesto scrivendo una mail a [email protected] o telefonando al numero 0585 641458, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Possono presentare domanda di ammissione gli iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado residenti e non residenti nel Comune di Carrara. L’ammissione al servizio avverrà sulla base della graduatoria stilata in seguito alla valutazione dei criteri indicati nel bando.