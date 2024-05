’Università al Convento’, domani arriva monsignor Borghetti

Si chiude domani l’iniziativa “Università al Convento”, organizzata dall’Associazione Padre Damiano da Bozzano, che ha visto tanti iscritti e la partecipazione costante di un pubblico interessato. Gli organizzatori, volontari, sono pienamente soddisfatti, tanto da ritenere che la esperienza potrebbe ripetersi anche col prossimo anno. I relatori hanno trattato argomenti dalla didattica, alla storia, alla psicologia, ecologia, arte, antropologia, economia, storia delle religioni, etica, morale, biologia, geografia, letteratura, neuroscienze. Ogni relatore ha dimostrato competenze e capacità comunicative che hanno ’regalato’ alla comunità attraverso l’Associazione, che operando con finalità socio-culturali oltre che di fattiva solidarietà, vede impegnati tanti volontari. Ruolo chiave del Comitato organizzativo dell’Università che si è speso molto per la riuscita dell’ininiziativa, a partire dal presidente Nino Angeli e dai consiglieri Anna Angeloni, Silvia Francini, Corinna Santini, Paolo Antonelli, Bruno Conti. Oggi queste relazioni possono essere seguite da tutti, grazie alle riprese filmate di Salvatore Prudente, digitando su Google www.youtube.com/@conventocappuccinims-universit. In tanti hanno concesso la sponsorizzazione (Vittoria Assicurazioni, Audiophon, Ottica Pagani, Fratelli Mazzi, Libri in armonia), consentendo di coprire almeno parte delle spese, con la speranza che col prossimo anno possa aumentare il numero di coloro che vorranno supportare l’iniziativa.

Domani all’ultimo evento si parlerà di etica con il vescovo di Albenga-Imperia, Monsignor Guglielmo Borghetti, laureato in teologia e in filosofia. E’ stato rettore del seminario vescovile, parroco della Cattedrale a Massa e della parrocchia Santa Maria della Rosa a Montignoso. Ha fondato l’Istituto di studi e ricerche di pastoral counseling. Ha collaborato, anche, come docente di psicologia della personalità con la scuola “ Edith Stein”di Savona.