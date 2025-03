Unipol per la cultura. Gli eventi in cartellone

Riflessione e musica in occasione della Giornata internazionale della donna. Unipol di Aulla ha proposto un pomeriggio dedicato alle donne che si sono ritrovate nell’agenzia di via Resistenza, assieme alla responsabile Unipol, Emilia Fraschini. Dopo il saluto della delegata alla cultura del Comune di Aulla, Grazia Tortoriello, Fraschini ha voluto ribadire con lo slogan ‘Unipol con le donne’, la sensibilità e la disponibilità dimostrate nei confronti delle donne. Era presente il maestro Marco Bugliani: flautista, docente di musica in una scuola secondaria di primo grado, ha suonato con Bocelli, con i Pooh, PFM, Renga, Sting, Morgan, De Gregori, Allevi, Biondi. Oltre al flauto suona il sassofono, la tastiera ed è un ottimo vocalist. Protanigista anche Severino Filippi che ha parlato di relazioni sociali e qualità della vita, evidenziando la necessità di frequentare persone e spazi, evitando l’isolamento. Al termine è stato distribuito un segnalibro con custodia realizzato da Carta Matta di Pontremoli e prima del rinfresco a cura di caffetteria Laura, sono state esposte le prossime iniziative Unipol per cui un concerto a Pontremoli del maestro Bugliani. E nelle agenzie Unipol Emilia Fraschini e Gianluca Crocetti allestiranno mostre fotografiche, di pittura, di scultura.