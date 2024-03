Un’astrofisica per Fosdinovo: "La politica? E’ un’arte suprema"

Esce il nome di un altro candidato sindaco per Fosdinovo, quello dell’astrofisica Rosa Sardella. La 37enne originaria di Brindisi, ma ormai da anni residente a Caniparola, sarà in lizza per governare la città. Si inizia a comporre il puzzle delle candidature per le elezioni di giugno, che hanno già fatto registrare gli screzi interni al Partito democratico, con la sindaca uscente Camilla Bianchi che si è sottratta alle primarie virando verso quella che dovrebbe concretizzarsi come una lista civica.

"Mi sono resa disponibile per il terzo mandato, ma il Pd ha candidato il segretario comunale Antonio Moriconi - sottolinea Bianchi - Ora vedrò se fare una lista mia. All’interno del partito ci sono dinamiche fatte di personalismi, per esempio sul fronte primarie ritengo che un sindaco uscente non debba farle oltretutto parliamo di una fase dove non c’era ancora la segreteria provinciale". Dall’altra parte, appunto, c’è Moriconi, figura appoggiata dai democratici, attuale segretario della sezione Pd di Fosdinovo che però non si sbilancia: "Ci vorrà ancora un po’ di tempo per avere il quadro più chiaro". Un quadro che ad oggi ha ancora molti lati da svelare come ad esempio la posizione della destra, ancora assente nel dibattito sulle elezioni. Un suo eventuale appoggio a una lista civica già formata è una delle possibili strade, così come la creazione di una lista ex novo.

Sicura invece è la candidatura di Rosa Sardella, ma la lista non ha ancora nome né simbolo. "Mi occupo da tempo dell’associazionismo – spiega la candidata a prima cittadina – Ho una laurea in fisica all’università di Parma e in astrofisica all’ateneo di Firenze. Sono nell’ambito della divulgazione scientifica, sono una progettista e vado a caccia di bandi europei come europrogettista. Mio padre è un sindacalista e io ’mastico’ la politica dall’età di 16 anni quando ho assistito alla mia prima vertenza sindacale. La politica è per me un’arte suprema, elegante e gentile. Grazie al gruppo che mi sostiene mi sono immersa in questa avventura perché secondo me quando un cittadino ha bisogno di dire la sua gli amministratori non devono rifugiarsi dietro le mura di palazzo. Vogliamo dare voce alla cittadinanza". Dalla sua parte c’è Carlo Nicoli, socio fondatore del Comitato elettorale che porta avanti la candidatura della Sardella. "Non siamo una costola della destra – evidenzia Nicoli – Non abbiamo niente a che fare con nessun partito di destra né di sinistra: noi guardiamo al futuro. Non siamo contenti di come è stata governata questa città e vogliamo che i problemi della cittadinanza vengano ascoltati. La nostra missione è ripopolare Fosdinovo".