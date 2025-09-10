Un’alleanza educativa. Grandi e piccoli crescono nell’estate pontremolese

“Estate ragazzi... bambini a Pontremoli”, un’alleanza educativa tra scuola, famiglia e comunità. La manifestazione organizzata da Società della Salute, Centro Giovanile Mons. G. Sismondo in collaborazione con il Comune di Pontremoli, ha coinvolto bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni dall’11 giugno al 14 agosto. Nei locali e negli spazi all’aperto della Scuola dell’Infanzia Tifoni di Pontremoli si sono alternati attività, laboratori, uscite e soprattutto tante realtà del territorio. Un insieme di ingredienti che ha decretato un successo in termini di partecipazione: 143 i bambini tra 6 e 11 anni, 61 fra tre e 5 anni. Sono stati 15 gli adolescenti coinvolti per la gestione e la cura dei più piccoli e oltre cinquanta ragazzi in alternanza scuola lavoro che hanno supportato il successo.

"Questa iniziativa unitamente a quelle organizzate da Kinemove SportCenter e Sisters& Co. sono sostenute economicamente da ormai 10 anni dal Comune di Pontremoli e da altre realtà come il Dipartimento Politiche per la Famiglia – spiega il consigliere delegato alle politiche familiari Paolo Parodi – per fornire alle famiglie un valido aiuto nei mesi estivi, quando scuole e asili sono chiusi e diventa difficile occupare il tempo dei più piccoli mentre i genitori lavorano". Ad aiutare anche i ragazzi dei ‘Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento’ di Lunilicei e i due gruppi Scout Pontremoli, che hanno collaborato fattivamente con organizzatori, educatori e animatori.

Numerose le attività e le collaborazioni avviate nel corso dell’estate: laboratori circensi con giocoleria, bolle di sapone e equilibrismo, teatro di improvvisazione, il coinvolgimento della Musica Cittadina con un laboratorio di musica, i Fratres Pontremoli e la gita alla Panchina gigante sul Monte Cucchero, il laboratorio con Slow Food e il Mulino di Filattiera alla scoperta di sapori antichi, l’attività di musica con Fabio De Andrea, il laboratorio teatrale condotto da Monica Rosa del Centro Teatro Pontremoli e quello di hip hop con il Centro Danza di La Spezia Dancing Project. Non sono mancate le uscite sul territorio, come quella alla Caserma dei Carabinieri di Pontremoli, dove tutti i bambini hanno potuto vedere come lavorano le forze dell’ordine e anche la Polizia di Stato è intervenuta durante le settimane. Un risultato positivo dell’intera iniziativa gestita dagli operatori del Centro Giovanile, tutti dipendenti della Cooperativa. Aurora Domus e da Società della Salute Lunigiana.

Natalino Benacci