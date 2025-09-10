Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
MassaCarrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortaleAllerta arancioneFungaiolo mortoMaltempoLa tragedia di FolloTestamento di Armani
Acquista il giornale
CronacaUn’alleanza educativa. Grandi e piccoli crescono nell’estate pontremolese
10 set 2025
NATALINO BENACCI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Massa Carrara
  3. Cronaca
  4. Un’alleanza educativa. Grandi e piccoli crescono nell’estate pontremolese

Un’alleanza educativa. Grandi e piccoli crescono nell’estate pontremolese

Successo dei centri organizzati da Sds, ‘Mons.Sismondo’ e Comune. Adolescenti e studenti in alternanza scuola-lavoro coinvolti nella cura dei bimbi.

Un gruppo di bambini che hanno partecipato ai centri estivi di Pontremoli

Un gruppo di bambini che hanno partecipato ai centri estivi di Pontremoli

“Estate ragazzi... bambini a Pontremoli”, un’alleanza educativa tra scuola, famiglia e comunità. La manifestazione organizzata da Società della Salute, Centro Giovanile Mons. G. Sismondo in collaborazione con il Comune di Pontremoli, ha coinvolto bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni dall’11 giugno al 14 agosto. Nei locali e negli spazi all’aperto della Scuola dell’Infanzia Tifoni di Pontremoli si sono alternati attività, laboratori, uscite e soprattutto tante realtà del territorio. Un insieme di ingredienti che ha decretato un successo in termini di partecipazione: 143 i bambini tra 6 e 11 anni, 61 fra tre e 5 anni. Sono stati 15 gli adolescenti coinvolti per la gestione e la cura dei più piccoli e oltre cinquanta ragazzi in alternanza scuola lavoro che hanno supportato il successo.

"Questa iniziativa unitamente a quelle organizzate da Kinemove SportCenter e Sisters& Co. sono sostenute economicamente da ormai 10 anni dal Comune di Pontremoli e da altre realtà come il Dipartimento Politiche per la Famiglia – spiega il consigliere delegato alle politiche familiari Paolo Parodi – per fornire alle famiglie un valido aiuto nei mesi estivi, quando scuole e asili sono chiusi e diventa difficile occupare il tempo dei più piccoli mentre i genitori lavorano". Ad aiutare anche i ragazzi dei ‘Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento’ di Lunilicei e i due gruppi Scout Pontremoli, che hanno collaborato fattivamente con organizzatori, educatori e animatori.

Numerose le attività e le collaborazioni avviate nel corso dell’estate: laboratori circensi con giocoleria, bolle di sapone e equilibrismo, teatro di improvvisazione, il coinvolgimento della Musica Cittadina con un laboratorio di musica, i Fratres Pontremoli e la gita alla Panchina gigante sul Monte Cucchero, il laboratorio con Slow Food e il Mulino di Filattiera alla scoperta di sapori antichi, l’attività di musica con Fabio De Andrea, il laboratorio teatrale condotto da Monica Rosa del Centro Teatro Pontremoli e quello di hip hop con il Centro Danza di La Spezia Dancing Project. Non sono mancate le uscite sul territorio, come quella alla Caserma dei Carabinieri di Pontremoli, dove tutti i bambini hanno potuto vedere come lavorano le forze dell’ordine e anche la Polizia di Stato è intervenuta durante le settimane. Un risultato positivo dell’intera iniziativa gestita dagli operatori del Centro Giovanile, tutti dipendenti della Cooperativa. Aurora Domus e da Società della Salute Lunigiana.

Natalino Benacci

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ScuolaBambini