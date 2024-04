"Una vela per la rinascita: donne in mare per la salute e il benessere, il progetto prende il largo a Carrara"

Aprile, è tempo di prendere il largo per le donne di ’Una vela per la rinascita’. È previsto per il fine settimana del 13 e 14 aprile l’inizio delle attività nautiche del progetto dedicato alle donne in difficoltà con un fine settimana che vede la compartecipazione del Consiglio regionale nell’ambito della Festa della Toscana 2023. La partecipazione sarà gratuita per le socie ammesse. Il programma della stagione è come sempre ricco e articolato con appuntamenti nel corso di tutta la primavera fino all’autunno durante i quali le donne saranno accolte su barche a vela da 10 a 15 metri di lunghezza.

Durante le giornate saranno toccati temi di grande importanza, sia per chi segue o ha seguito delle terapie per problemi di salute, sia per chi ha difficoltà di altra natura. Insieme alla nutrizionista si parlerà di cibo e del rapporto corretto con gli alimenti e, naturalmente, si mangerà e cucinerà con una nuova consapevolezza: quella che la dieta possa essere un prezioso alleato per la nostra salute. Altro tema cruciale sarà quello del movimento: a bordo insieme alle ospiti sarà presente la fisioterapista specializzata - tra le altre cose - in riabilitazione post operatoria in acqua. Con lei esercizi per chi ha subito interventi chirurgici e chemioterapia, sia per chi ha sottoposto il proprio corpo a forte stress in seguito a situazioni personali complesse. Inizierà dunque un percorso di cura del corpo e della mente; le pazienti impareranno a utilizzare il movimento e a fare esercizi mirati per una completa riabilitazione e per ritornare in buona forma fisica. Novità 2024: i workshop di educazione ambientale insieme al direttore di Greenplanner - Cristina Ceresa - che a sua volta è stata una delle partecipanti alla precedente edizione di Una vela per la rinascita e ne ha potuto apprezzare i benefici. La vela e la vita in barca saranno sempre al centro delle iniziative e le donne potranno essere iniziate alle basi della conduzione a vela grazie ai comandanti e istruttori con la loro lunga esperienza.

Il prossimo sabato il primo assaggio di una stagione che si prevede spumeggiante: il progetto ’Una vela per la rinascita’ insieme al libro ’Oltremare. Racconti di banchina’ della giornalista della Nazione Cristina Lorenzi approderanno a Pisa per una presentazione durante la quale la presidente del progetto Silvia Landi e la stessa Lorenzi parleranno di donne, di mare e di vita. L’incontro sarà sabato alle 10.30 alla Camera di commercio di Pisa con un evento organizzato da Ammi – donne per la salute, nell’ambito del Marzo delle donne del Comune di Pisa. Interverranno per i saluti l’assessore alle Pari opportunità del Comune di Pisa Gabriella Porcaro, Silvia Silvestri, presidente del Comitato cittadino per le Pari opportunità e Marina Zazo, presidente di Ammi.