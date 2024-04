"Una tragedia sfiorata". Forno sulle barricate. I residenti hanno paura

La montagna frana: transitare per le strade collinari e montane è sempre più pericoloso. I versanti sono a rischio frane e smottamenti. "Dopo le denunce per la caduta di piante ad alto fusto – insorgono alcuni residenti - abbattutesi sulla carreggiata della provinciale via Bassa Tambura e sulle comunali per Casette, al bivio per Forno, nella valle dei Canali, in alcuni versanti sono stati effettuati tagli radicali delle piante: adesso, da quei versanti (prima del bivio per Casette) scendono sassi e fango. Al bivio per Forno, dove si è sfiorata la tragedia pochi giorni fa, un movimento franoso si sta muovendo a monte. Il tratto è stato transennato con blocchi in cemento ed è stato istituito il senso unico alternato controllato da un semaforo ma c’è da avere paura a rimanere lì, in attesa di poter passare. Oltre la transenne che delimitano il fronte di frana, altri sassi sono precipitati sulla carreggiata, e continuano a cadere. Via della Posta, per Canevara, è ancora chiusa a causa di una frana con caduta massi. L’abitato di via Del Santo è rimasto isolato a causa di uno smottamento. Via Alta Tambura, inoltre, spesso è messa a rischio da caduta massi. Ormai percorrere quelle strade diventa una roulotte russa e la gente ha paura. Troppe volte si è sfiorata la tragedia ma fino a quando potremo dire ’è andata bene?’".

"Forno, Casette, Caglieglia, Canevara, Vergheto, Il Santo, Poggio, Guadine, Gronda, Redicesi, Casania, Resceto sono i luoghi raggiungibili solo percorrendo via Bassa Tambura – dicono – e il rischio è troppo elevato. Ed anche il versante tra via dei Carri e via dei Colli vive la stessa situazione di disagio, nella paura. "Transitano anche autobus di linea e se succedesse in quel momento, sarebbe una tragedia – interviene il consigliere comunale, Daniele Tarantino, che segue con attenzione la vicenda -. Non è possibile vivere in quel modo ed essere terrorizzati a causa di frane, alberi e massi che precipitano. Chiaro che l’abbandono del territorio influisce negativamente e i boschi versano in condizioni pietose. Tuttavia versanti vanno monitorati, laddove è necessario vanno disgaggiati e messi in sicurezza, anche con la sistemazione di reti paramassi a protezione della carreggiata sottostante e dell’incolumità di chi vi transita. Troppi sono i segnali preoccupanti che la montagna ci sta mandando e ritengo necessario un tavolo istituzionale congiunto tra enti e protezione civile per l’apertura di un’indagine tecnica sulla salute del territorio, soprattutto in prossimità dei centri abitati montani e delle strade praticate per raggiungerli. Non possiamo più aspettare".