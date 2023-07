Una Terrazza che attrae L’idea di Maurizio Di Emidio primeggia su TripAdvisor

E’ prima dell’Orto botanico Pellegrini, del Castello Malaspina e del Pontile… La Terrazza Luminosa è al primo posto nella classifica di TripAdvisor tra le attrazioni massesi. "Una magnifica terrazza illuminata all’ottavo piano che guarda una piazza appena si entra in città – così per il sito web –. Un tripudio di luci con colori sempre diversi. A volte si trasforma in un teatro all’aperto di performance d’arte e divertimento. Particolare e molto apprezzata la Bandiera Italiana luminosa di 30 metri". TripAdvisor è il sito web che offre agli utenti consigli su hotel, pensioni, viaggi, vacanze e luoghi d’interesse e a chiunque è concesso inserire recensioni. La Terrazza Luminosa è una delle attrazioni più gettonate. "È prima – spiega il patron Maurizio Di Emidio – perché alle persone piace vedere, senza spendere, la propria dedica illuminata su una piazza del centro. È prima perché fa le dediche, come una volta alla radio, ma in modo nuovo. Di compleanno, anniversari, per una nascita, un matrimonio. La dedica sulla Terrazza piace, emoziona ed è gratis. Non solo dediche ma anche messaggi sociali: Telefono Azzurro, Centro Antiviolenza e Stalking, Sportello Linfedema e molti altri messaggi sono stati e saranno pubblicati sulla Terrazza".

Recentemente, all’ottavo piano, in uno spazio sospeso tra i monti e il mare, si è svolta una piacevole serata con Stefano Sani, un personaggio che ha sempre amato la musica sin da piccolo. Nel 1981 debutta al Festival di Castrocaro col brano ’Un’altra atmosfera’ scritto da Zucchero e si classifica secondo dietro i due vincitori Zucchero e Fiordaliso. Il successo arriva con ’Lisa’ al Festival di Sanremo (anche questa scritta da Zucchero). Nella sua carriera ci sono Festivalbar, Disco Inverno, la Vela d’Oro, Pronto Raffaella, Domenica In, Maurizio Costanzo Show, I migliori anni. Ospite della Terrazza Luminosa, Sani è stato accompagnato al pianoforte dal maestro Andrea Caciolli. "La Terrazza è un luogo che ho ideato – spiega Di Emidio – con l’ obiettivo, come sta già succedendo, di essere uno spettacolare palcoscenico all’aperto sopra la città, e di rafforzarne l’immagine. Un salotto buono dove si incontrano cultura e spettacolo per merito di personaggi locali e nazionali. Fruibile, come sempre nella nostra filosofia, gratuitamente". Prossimo evento, il 30 luglio, alle 21,30, con un incontro cultural-musicale in cui l’ex sindaco e docente universitario Alessandro Volpi racconterà i grandi cantanti della musica italiana. Il maestro Caciolli lo accompagnerà con degli intermezzi musicali al pianoforte intonando le canzoni degli artisti raccontati da Volpi.

Angela Maria Fruzzetti