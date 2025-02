Una task force per il decoro urbano. I commercianti chiedono soluzioni al degrado

Una task force per rilanciare il centro storico. Decoro urbano, raccolta differenziata e più controlli per arginare degrado e maleducazione e rilanciare anche per il turismo il centro di Carrara. Sono le criticità ed insieme le principali richieste avanzate dal Centro Naturale Vivi Carrara nato sotto l’egida di Cna Massa Carrara in occasione dell’incontro con l’amministratore di Retiambiente Carrara, Fabrizio Volpi.

All’incontro, che si è tenuto nel centro direzionale di Cna, hanno partecipato la presidente Lucilla Santucci del Centro Commerciale Naturale accompagnata dalla componente del direttivo Teresa Demma. All’incontro erano presenti anche Andrea Borghini, presidente della Cna Ristorazione e Gino Angelo Lattanzi, referente per la Cna Turismo e Commercio. L’incontro è stato contrassegnato da cordialità e da un fattivo senso di collaborazione durante il quale l’amministratore di Retiambiente Carrara ha illustrato come è nata questa società pubblica che farà un successivo ingresso nel gruppo interamente pubblico Retiambiente Toscana che ricopre il ruolo di gestore unico dei servizi d’igiene urbana lungo 100 Comuni della Toscana costiera.

"Il rilancio del nostro centro storico passa anche dal decoro e dalla sua pulizia. – ha evidenziato la presidente del Ccn, Santucci – A cittadini rispettosi ed educati purtroppo corrispondono sempre anche cittadini che non si curano di fare la raccolta differenziata in modo corretto o che permettono ai loro cani di defecare sui marciapiedi o in mezzo alla strada. Sono atteggiamenti che non aiutano il nostro centro a ripartire e rilanciarsi. Il decoro – ha insistito proponendo un tema quanto mai sentito dai cittadini – è un elemento fondamentale ed imprescindibile: una città ordinata, curata, pulita è una città sicura, accogliente, piacevole".

Punti di criticità che l’amministrazione di Retiambiente ha assicurato saranno affrontati. "Inizieremo – ha promesso Volpi – con una concreta azione di controlli mirati che devono vedere impegnati in sinergia Retiambiente Carrara e il comando della Polizia Municipale, affinché la raccolta differenziata sia eseguita correttamente da parte dei cittadini tra i quali purtroppo c’è chi continua a gettare a terra i rifiuti anziché negli appositi cassonetti della raccolta e c’è chi, nonostante sia in essere un apposito servizio di ritiro su prenotazione, continua nell’abbandonare gli ingombranti, mobili, elettrodomestici, suppellettili varie nelle isole ecologiche le quali non sono certamente delle discariche a cielo aperto". L’altro tema, ricorrente, è quello delle deiezioni dei cani su marciapiedi e strade, siciramente una piaga pe rchi vuole passeggiare nel centro cittadino: "E’ necessario – ha spiegato la presidente Santucci - che la pubblica amministrazione comunale emani appositi provvedimenti affinché chiunque porti a passeggio il proprio cane debba essere in possesso di appositi sacchetti e di una bottiglietta d’acqua per meglio pulire il suolo e questi oggetti devono essere esibiti all’eventuale, quanto auspicato, controllo da parte degli agenti della polizia municipale".

Secondo la presidente Lucilla Santucci, serve anche una più attenta, più frequente e efficace pulizia dei marciapiedi, che deve essere eseguita in concomitanza della pulizia delle strade. Temi e rimostranze prese in carico dall’amministratore di Retiambiente Carrara Fabrizio Volpi che ha apprezzato lo spirito costruttivo e collaborativo dell’incontro dichiarando la sua disponibilità per altri momenti di confronto nell’interesse della città.

Temi quanto mai sentiti dal momento che il centro cittadino per quanto bello viene svalutato da uno stato di degrado permanente fra cassonetti strabordanti, strade impraticabili e sporcizia diffusa sulla quale da tempo i cittadini hanno puntato l’indice chiedendo interventi definitivi e tempestivi.