Una squadra di Protezione civile in aiuto all’Emilia

A scopo cautelativo, date le previsioni meteo, la Protezione Civile Nazionale ha chiesto anche nella nostra provincia personale operativo pronto ad intervenire, in caso di necessità, in Emilia-Romagna, già devastata da una pesante alluvione. Dopo questa richiesta, ieri all’alba, diretta alla volta di Faenza, è partita una squadra composta dal Presidente provinciale Alessandro Ruggeri unitamente ad altri volontari delle strutture Radio CB Il Castello, ODV-Fir-CB Radio CB Podenzana ODV, ed Associazione Radio CB “Lunigiana“ ODV. I volontari partiti da Podenzana, assieme al presidente, sono Gabriele Ruggeri, Luca Ruggeri, Marco Manetta, Franco Antoniotti e Luca De Pastena. "Ci troviamo a Faenza, dove piove ininterrottamente e le previsioni non lasciano intravedere nulla di buono - ha detto ieri per telefono Alessandro Ruggeri - . Siamo dotati di idrovore e siamo stati affiancati da un gruppo Ser Fir Cb di Piacenza e da uno proveniente dall’Abruzzo. Auguriamoci che la nostra presenza qui sia più preventiva che operativa in quanto la popolazione e questo territorio hanno già pagato un tributo molto pesante per le recenti calamità naturali. Siamo comunque certi che, in caso di necessità, il nostro contributo sarà massimo."

Roberto Oligeri