Una scuola ‘super attrezzata’ per il lavoro. Pacinotti-Belmesseri punta sulla tecnologia

Nuove e moderne attrezzature per una didattica più moderna all’Istituto Pacinotti Belmesseri.Quindi un vero e proprio salto di qualità per le scuole guidate dalla preside Lucia Baracchini alle prese con la rinnovata attenzione che da tante parti del mondo del lavoro viene posta su sull’evoluzione didattica delle scuole tecniche e professionali. Sono stati inaugurati infatti alcuni dei macchinari acquistati per gli indirizzi Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, cosi come per le sedi di Grafico, Agrario, Odontotecnico, Rim. Un momento importante a cui hanno partecipato il sindaco di Bagnone, Giovanni Guastalli, la sindaca di Filattiera Annalisa Folloni nel suo ruolo di assessore all’istruzione dell’Unione dei Comuni e amici storici della scuola come il professor Rolando Paganini, lo storico Riccardo Boggi, il presidente del Consiglio di Istituto Ivano Duri, con alcuni docenti e genitori e il titolare dell’azienda vitivinicola Podere Fedespina.

"Alleanze territoriali, condivisione di competenze, unitarietà di intenti, tecnologie avanzate, attenzione all’estetica: questi gli obiettivi sui quali ancora una volta con impegno e passione l’istituto vuole condividere con tutti – ha detto la preside Baracchini – affinché la realtà produttiva possa contare su di noi e la scuola possa offrire competenze spendibili in un contesto sociale all’interno del quale mai, come in questo momento, il senso dell’equilibrio interpersonale relazionale, la capacità comunicativa, il vivere con uno scopo che unisce le proprie passioni e il territorio siano i pilastri della nostra realtà".

In un territorio come quello lunigianese l’Istituto Pacinotti Belmesseri con questi acquisti conferma il suo obiettivo di emergere in campo tecnico e professionale. Tra le attrezzature presentate ci sono una stampante 3D con annesso scanner per il corso Mat, un trituratore plastico utile per riciclare la plastica e produrre in loco i filamenti, un tornio-fresatrice, il laboratorio Sten di robotica e domotica e infine quello sulle energie rinnovabili, per un futuro sempre più green.

Per quanto concerne l’educazione all’ambiente, l’Alberghiero si è dotato di una compostiera, utilizzata in futuro anche dall’ Agrario, atta a migliorare la filosofia no-waste (rifiuti zero). Per l’abbattimento dei consumi sono stati acquistati un forno multifunzione e un macchinario di massima flessibilità che al proprio interno contemporaneamente può avere diversi modi di cottura: cuocipasta, brasiera, friggitrice, anche a bassa temperatura. Rimanendo nell’ ambito della modernizzazione dei macchinari, sono stati acquistati una nuova impastatrice, un abbattitore di temperatura con camera lievitatrice e una sfogliatrice, cosi come una nuova lavabicchieri per abbattere i consumi di energia e un estrattore per permettere di creare nuovi cocktail con filosofia green e light.

Ancora una volta gli studenti del Istituto Pacinotti Belmesseri hanno dato dimostrazione di quanto il percorso di studi, la progettualità di vita e l’ impegno siano stati fondamentali per arrivare a stringere un’alleanza educativa formativa territoriale di spessore e rilevanza. Le caratteristiche e le funzionalità dei diversi acquisti, tutti facenti capo a progetti Pon e P sono stati magistralmente spiegati da alcuni alunni: per il corso Mat Sebastiano Zani e Gioele Pratelli per il corso Alberghiero, Michele Martelli, Simona Montali, Vittoria Domenichetti, Tommaso Tonelli, Ludovica Biondi.

Natalino Benacci