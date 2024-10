Una rete per conoscere le proposte

Musei e scuole. Lavorare in rete: anche il Comune di Carrara partecipa all’open day in programma a Sarzana alla Fortezza Firmafede. Martedì l’incontro per condividere l’offerta formativa del Polo museale e della biblioteca civica. Nell’occasione saranno presentati i percorsi didattici dedicati alle scuole di ogni ordine e grado. Il Mudac, museo delle arti di Carrara, il Carmi, Museo Carrara e Michelangelo, l’area archeologica di Fossacava e la biblioteca civica di Carrara saranno presenti per illustrare i propri progetti ai visitatori che avranno modo di scoprire e valutare le offerte didattiche predisposte per l’anno scolastico in corso.

La Direzione Regionale Musei della Liguria, in collaborazione con la Cooperativa Earth, organizza per il secondo anno consecutivo questo open day che vedrà la partecipazione di musei, biblioteche, associazioni e partner culturali del Levante ligure e dell’alta Toscana. Dalle 14 alle 16 si terrà una tavola rotonda, pensata come momento di confronto tra musei e direzione regionale: i partecipanti discuteranno su un percorso coordinato di azioni da intraprendere, anche alla luce dei contributi forniti dai rappresentanti di reti e sistemi museali del territorio. Al termine, negli spazi allestiti della Fortezza, i soggetti aderenti all’iniziativa presenteranno le proprie attività e distribuiranno materiale informativo, per offrire una visione ampia e completa delle diverse proposte di didattica disponibili.

Così anche Carrara potrà partecipare e mostrare i propri gioielli e i progetti relativi agli spazi espositivi e culturali della città.