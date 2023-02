Una piazza per De André Dori Ghezzi alla cerimonia

Lo scultore Michele Monfroni sta ultimando la targa in marmo per la futura piazza Fabrizio De André, che sarà inaugurata sabato 18 febbraio alle 20,30 alla presenza di Dori Ghezzi, la compagna di vita di Faber. La cantante ha confermato la sua presenza in una lettera indirizzata alla sindaca Serena Arrighi nella quale ha ringraziato la prima cittadina e tutta l’amministrazione comunale per aver deciso di "rendere omaggio a Fabrizio – ha scritto – dedicandogli una delle piazze più belle di Carrara". Una data quella del 18 febbraio non è stata scelta a caso: il 18 febbraio 1940 nel quartiere di Pegli nasceva il cantautore genovese. E così il prossimo sabato piazza Cesare Battisti diventerà ufficialmente piazza Fabrizio De André, un omaggio al grande cantautore genovese che ha firmato le più belle poesie in musica della storia della canzone italiana e che con la nostra città aveva un rapporto speciale e lo aveva visto esibirsi nel teatro Verdi del Politeama.

"Sono davvero felice, onorata e anche un po’ emozionata di ospitare Dori Ghezzi nella nostra città in un’occasione tanto speciale – ha detto la sindaca Serena Arrighi -. Personalmente tengo molto a questa intitolazione e spero che quello di sabato 18 possa essere solo il primo di una serie di eventi per rendere il giusto omaggio a un artista che non solo ha lasciato una traccia indelebile nella cultura italiana del ‘900, ma che aveva con Carrara un rapporto speciale. Come ho già avuto modo di dire, ritengo sia doveroso, oltre che giusto, che Carrara abbia un luogo pubblico dedicato a Fabrizio De Andrè e ritengo abbia una grande valenza simbolica che questo sia proprio lo spazio di fronte al teatro degli Animosi. Sabato 18 sarebbe stato il compleanno di Faber e noi lo celebreremo con una grande festa". Dopo il taglio del nastro Dori Ghezzi parteciperà alle 21 agli Animosi allo spettacolo di Chiara Riondino ‘Omaggio a Fabrizio De André’. Per l’occasione l’artista fiorentina salirà sul palco assieme a Fabio Battistelli al clarinetto, Massimo Barsotti al pianoforte, Vittorio Barsotti alle chitarre e Giulio Barsotti a contrabbasso e batteria. I biglietti per lo spettacolo della Riondino sono già in vendita sul circuito Vivaticket, mentre al teatro degli Animosi la prevendita aprirà il 14,15,16,17 febbraio, dalle 10 alle 12,30 e dalle 17 alle 18,30. Sabato 17 dalle 10 alle 12,30 e dalle 18 alle 21.

