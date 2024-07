Una ‘passeggiata’ nel degrado. Abitanti di Avenza in marcia per avere sicurezza e decoro

I cittadini scendono in piazza contro il degrado di Avenza e per chiedere maggior sicurezza nel quartiere. L’appuntamento è fissato per domani sera alle 21 davanti alla ex Gil, da dove il previsto corteo degli abitanti di Avenza proseguirà lungo le strade che identificano con il degrado: via Giovan Pietro, via Toniolo, via Sforza e via Turati. Una manifestazione autorizzata e spontanea, nata dai residenti del quartiere stanchi di vivere tra risse, spaccio e degrado, non solo sociale ma anche materiale con marciapiedi colabrodo, sporcizia e il “ghetto”del capannone della ex Cat. I cittadini si dicono stanchi delle situazioni di paura che sono costretti ad affrontare, della violenza, delle auto abbandonate e della sporcizia diffusa.

L’obiettivo della manifestazione, spiegano, è quello di richiamare l’attenzione dell’amministrazione comunale e delle forze dell’ordine. In particolare chiedono che venga data risposta alle numerose richieste di poter installare delle telecamere a proprie spese nei condomini che si trovano nelle zone considerate più a rischio. Sarebbe, sostengono, un piccolo deterrente ma è stato chiesto più e più volte, anche alla sindaca Serena Arrighi in occasione della tappa di ascolto proprio ad Avenza. Gli abitanti che domani sera scenderanno in strada con le torce dei telefoni accese a simulare una fiaccolata, ci tengono a precisare che si tratta di una “passeggiata dimostrativa” tra il degrado senza colori e bandiere politiche, una manifestazione pacifica solo per attirare l’attenzione su un problema molto sentito, quello della sicurezza, messa a rischio da episodi come quello di martedì scorso quando in via Toniolo dopo un alterco tra stranieri è spuntato un coltello in pieno giorno.