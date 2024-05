Una nave con 70 migranti stamani in porto

La nave Humanity one della ong tedesca Son Humanity attraccherà stamani alle 8 nel porto di Marina di Carrara. L’imbarcazione avrà a bordo 70 migranti soccorsi nelle acque del Mediterraneo meridionale tra cui due bimbi di quattro e sei mesi, una bambina di due anni e una donna incinta. Lo sbarco avverrà sulla banchina Fiorillo da dove i migranti saranno accompagnati al padiglione della Imm per il primo soccorso e le operazioni di riconoscimento. Dopo essere stati visitati e rifocillati tutti i migranti partiranno poi per strutture di accoglienza sparse in tutta Italia. Per lo scalo apuano sarà il 12esimo sbarco che porterà il numero dei migranti sbarcati a quota 1.484. Il primo sbarco avvenne il 30 gennaio 2023 con la Ocean Viking di Sos Mediterranée.