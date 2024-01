Una mostra con i disegni sulla tutela degli animali degli alunni del ‘Cucciolo’

Oggi, alle 15.30 a Palazzo Ducale, la “Giornata sulla tutela degli animali” in collaborazione con la scuola dell’infanzia bilingue ‘Il cucciolo’ di Massa. Il progetto parte dall’ultimo libro per bambini di Francesca Bianchi “Jack & Giò - gli amici di Pinocchio” dedicato alla diversità e al rispetto degli animali, dal quale i bambini hanno preso spunto per realizzare disegni dedicati ai diritti degli animali e ora vedranno esposti i loro lavori al Grottesco di Palazzo Ducale fino al 21 gennaio. Oggi porteranno i loro saluti il consigliere regionale Giacomo Bugliani, Daniele Tarantino per l’associazione Insieme e la giornalista Angela Maria Fruzzetti per “Eventi sul Frigido”. Presenterà l’evento Francesca Bianchi, presidentessa di “Bookcrossing Massa”. I volontari del WWF faranno un approfondimento sulle tartarughe marine.