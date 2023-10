Una manifestazione per Israele. Corteo senza bandiere e partiti per testimoniare pace e solidarietà

CARRARA

Corteo di solidarietà per Israele. Lo organizza l’associazione apuana ‘Amici Italia Israele’. La partenza è per le 18 da piazza 2 giugno. "Come associazione apuana di amicizia Italia Israele – scrive il presidente Adelindo Frulletti –, chiamiamo a raccolta tutti i democratici, le forze politiche, le comunità religiose cristiane, cattoliche, musulmane, ebraiche e le istituzioni per manifestare vicinanza alle famiglie israeliane e di altre nazionalità colpite nei loro affetti con tanta crudeltà. Aderisce alla manifestazione Frateli d’Italia. Auspichiamo che quanto prima si possa ristabilire la sicurezza dello Stato di Israele con la sconfitta di Hamas e dei suoi alleati, Iran in primis, che quanto prima si possa aprire una trattativa per liberare gli ostaggi con l’attivazione di un canale umanitario per donne, bambini e civili di Gaza nel transito in luoghi sicuri, lontani da obiettivi militari. Dal 7 ottobre Israele è sotto attacco da parte dei terroristi di Hamas – prosegue Frulletti –, che hanno mostrato l’obiettivo del genocidio del popolo ebraico. A 80 anni di distanza dai crimini nazifascisti ora è la volta del terrorismo islamico, che si candida a proseguire il disegno hitleriano. Nessuna motivazione può giustificare i crimini contro l’umanità a cui abbiamo assistito, inclusa la strage degli innocenti. Questa crudeltà fa ricadere anche sulle legittime rivendicazioni del popolo palestinese la condanna dell’opinione pubblica e della comunità internazionale. Il terrorismo non è guerra di resistenza, ma crimine contro l’umanità. Le nostre terre liguri e apuane sono per una pace giusta – conclude il presidente – e sostengono il diritto di Israele di difendere i propri confini. Nessuna bandiera di partito ma bandiere italiane e di Israele".