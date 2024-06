Una luminaria da record. Borgo del Ponte tra gli addobbi. Strade piene, comunità in festa

Grande affluenza alla 11esima Luminaria organizzata dall’associazione Borgo del Ponte- S. Lucia – Capaccola, diventata ormai tradizione: gli abitanti hanno collaborato per addobbare il borgo riscoprendo il valore di una comunità coesa. L’associazione è soddisfatta sia per l’esito della manifestazione che per essere riuscita nel tempo a intessere e recuperare la socialità e la solidarietà tra vecchi e nuovi abitanti. Preme sottolineare come il contributo alla buona riuscita della manifestazione sia sempre esclusivamente gratuito e volontario per valorizzare appunto la generosità e l’accoglienza spontanea dei cittadini del borgo e riscoprire insieme il valore dell’accoglienza. "Questi obiettivi in crescita vanno verso lo scopo prefissato dalla nostra Associazione rendendoci orgogliosi del lavoro svolto – spiegano i soci – Centinaia di ospiti sono stati accolti dagli abitanti che hanno offerto loro assaggi di prodotti locali e casalinghi quale segno di ringraziamento per aver scelto di visitare il nostro borgo millenario, addobbato e illuminato per questo evento. Cogliamo l’occasione per ringraziare pubblicamente in primis tutti gli abitanti del borgo che in questa edizione della luminaria hanno fatto a gara per offrire il meglio di se stessi. Continuiamo con un grazie all’Agraria Cantarelli, per averci fornito gratuitamente piante di limoni, al bar Ginocchi, presidio storico del borgo, a Luca e Marco per aver organizzato una meravigliosa mostra fotografica del fotografo Matelli nella piazzetta di palazzo Pitone, il circolo culturale Leonardo per l’interessante presentazione su “La Bottega di Geppetto“, il circolo Acsi di S. Lucia, la parrocchia di S. Martino, Luigi per la sua “mostra su apparecchi d’altri tempi“, BiblioApe di Danilo e Rossana, Eglaf Perfoming Arts. Ancora Luca e Patrizia con l’apertura del Giardino Incantato rinnovato tra giochi di luce e mostre di sculture, a Marcella Cardone per la mostra di pittura al salone di S. Lucia, ai pittori Guerrera, Pontelli, Bertonelli, Donatella, Daniela, a Ceccarelli per l’artigianato in legno, Laura con la mostra sulle artigianali ceramiche e da ultimi, ma non all’ultimo posto, tutti i membri del direttivo dell’associazione per la collaborazione e i volontari che con passione e dedizione hanno prestato il loro impegno a garantire la buona riuscita della serata. Un ringraziamento dovuto anche al Comune di Massa che con il riconoscimento del patrocinio ha dato valore alla nostra tradizione e ad Asmiu che ci ha restituito il borgo pulito. Con l’occasione di darci appuntamento al prossimo anno ricordiamo che eventuali progetti di iniziative integrative all’evento principale andranno sempre inoltrati al referente organizzativo Vincenzo Ozioso, presidente dell’associazione, per un coordinamento complessivo e che la collaborazione all’evento è in ogni caso sempre volontaria e gratuita".