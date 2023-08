Una luce a San Lorenzo illumina l’antica Pieve

di Monica Leoncini

Una serata magica, la notte di San Lorenzo, ha inaugurato la nuova illuminotecnica della Pieve di Sorano, a Filattiera, sulle note dei maestri Ennio Morricone e Astor Piazzolla eseguiti dall’ensemble Ance Libere della Spezia, accompagnata, da un gioco di luci. L’accensione del nuovo impianto, avvenuto alla presenza della sindaca Annalisa Folloni, della comunità filattierese, del presidente Fondazione Cassa Risparmio di Carrara Enrico Isoppi, dei parroci don Antonio Costantino Pietrocola e don Mario Arenare, dell’Arma, della vicepresidente della Provincia a Elisabetta Sordi, è stata possibile grazie alla sensibilità della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara che ha colto l’importanza di esprimere vicinanza alle cause sociali e alla ricerca in campo medico, attraverso l’illuminazione di un monumento di Fede, capace di far arrivare i messaggi alle persone che percorrono la Cisa. La Fondazione ha infatti sostenuto il progetto, realizzato dalla ditta lunigianese Nevada, con un contributo che consentirà di accendere la luce sui temi dell’autismo, della donazione di sangue e plasma, dei problemi alimentari, della fibromialgia, della ricerca sul cancro e tantissimi altri. "L’iniziativa - commenta Annalisa Folloni - arriva dalla volontà di sensibilizzare tutti su temi sui quali bisogna tenere alta l’attenzione. L’idea è quella di farlo attraverso la luce, uno strumento di comunicazione, l’ideale per inviare messaggi. Vista la spesa per rinnovare l’impianto abbiamo avuto bisogno di aiuto e per questo ringrazio la Fondazione per aver contribuito in maniera importante al progetto illuminotecnico. Ringrazio la ditta Nevada di Pontremoli che ha fatto un ottimo lavoro che tutti hanno potuto ammirare".