Una lapide alla memoria di padre Boni

E’ stata inaugurata e benedetta dal vescovo Mario Vaccari la lapide eretta sulla facciata della casa natale di padre Andrea Boni. Le cerimonia si è tenuta ieri dopo la celebrazione della Santa Messa in suffragio alla Chiesa Parrocchiale di Vinca, in occasione della ricorrenza del decimo anniversario della scomparsa del padre francescano originario della borgata. Al rito erano presenti padre Enzo Maggiani e Frà Maurizio Conti, l’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti e da Giovanni Poleschi presidente del Consiglio Comunale, oltre ai familiari discendenti di Padre Andrea e la popolazione locale.

Il religioso scomparso è stato a lungo docente del Pontificio Ateneo Antoniano e dell’Università Lateranense nella Capitale, autore di numerose opere sul Diritto Canonico e Definitore generale dell’Ordine. Padre Boni, fu inoltre un fondamentale punto di riferimento di Papa Voytila, tanto che il pontefice polacco lo volle accanto a sé nella commissione di revisione della Giurisprudenza Ecclesiale. La sua è ricordata come una figura fortemente carismatica, inoltre, Padre Boni da sempre viene ricordato dai propri paesani per la sua bontà e l’aiuto offerto in tempi difficili. La lapide eretta sulla facciata della casa natale del padre francescano sarà a memoria della sua importante figura.

Roberto Oligeri