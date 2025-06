Una guida turistica su Codena e i suoi tesori

CARRARAUna brochure per raccontare meglio Codena a residenti, turisti e visitatori. L’idea, realizzata dal Comitato Codena, pensata per far conoscere storia e aneddoti in modo curioso e appassionato del paese a monte sopra Carrara, è diventata realtà da pochi giorni. Un progetto in cui a pesare è stato soprattutto l’amore dei residenti verso la stessa Codena, il paese in cui vivono, mettendo a disposizione attraverso risorse informatiche gratuite e il supporto del professor Davide Lambruschi, una brochure informativa colorata e di semplice fruizione.

Pochi ingredienti per far conoscere Codena a carrarini e turisti grazie a una brochure che ha avuto anche il patrocinio gratuito del Comune, resa disponibile nei pubblici esercizi del paese e negli infopoint della città. Il progetto è nato durante le lezioni del professor Davide Lambruschi, storico dell’arte, con gli alunni Sergio Angarano e Gabriele Gibiino, studenti del corso tecnico turistico del ‘Barsanti’ sede Einaudi. Il confronto e il lavoro portati avanti hanno condotto alla fine alla realizzazione della brochure. "Dobbiamo prenderci cura, per noi e per le future generazioni - spiegano gli ideatori - di ciò che ci è stato affidato dai nostri antenati, in modo da realizzare il sogno di vedere un giorno un intero paese che si prende cura di se stesso e dei propri beni comuni, ricostruendo i legami di comunità. Ognuno di noi – raccontano i ragazzi con entusiasmo – può divenire custode attivo della bellezza, impegnandosi nella cura del patrimonio materiale ed immateriale che costruisce la memoria della nostra comunità presente e passata".

La brochure, dai colori del bianco e del verde smeraldo con alcune foto indicative delle aree d’interesse, presenta al proprio interno anche un paio di QRcode con cui è possibile scaricare sullo smartphone la mappa locale e le informazioni su Codena e i suoi gioielli. Nella mappa vengono fornite indicazioni sui punti di interesse del paese a monte, tra la piazza, la chiesa, l’oratorio e i monumenti, con un percorso pensato per valorizzare le varie realtà attraversando il paese. Nella brochure anche un ricordo della battaglia partigiana che ha coinvolto i paesi a monte in modo importante e le origini storiche del toponimo di Codena, spiegandone il significato e l’etimologia. Un primo pregevole progetto che potrà essere preso in considerazione anche da altre realtà per la valorizzazione del nostro territorio.