Una guida per Carrara. Danae Project con Davide Bruni

Si intitola ‘Carrara, la città del marmo’ la nuova guida turistica per raccontare le nostre bellezze a cittadini e turisti. La guida è stata ideata da Davide Bruni, titolare della Carrara Marble Tour che per realizzarla si è affidato alla Danae Project. Si tratta di un volume in formato tascabile di 130 pagine con oltre 100 foto a colori pensato per soddisfare la curiosità dei suoi numerosi clienti, circa 30mila all’anno. "Abbiamo realizzato un prodotto sintetico ma dai contenuti esaurienti, i testi sono stati scritti da Ilaria Baratta e Federico Giannini, direttore di Finestre sull’Arte - spiega Bruni -, mentre le foto e il progetto editoriale sono a cura di Danae. Per quest’anno abbiamo iniziato con una doppia edizione: una in italiano e una in Inglese. La venderemo nel nostro punto a Fantiscritti e speriamo di coinvolgere anche le librerie del territorio. Si tratta di un prodotto pensato per i turisti, ma anche per chi vuole conoscere meglio la nostra storia". La guida cerca di offrire una panoramica del territorio, della sua storia e delle sue peculiarità. Una sezione dedicata al marmo, approfondimenti sui luoghi più significativi del centro storico, la passeggiata a mare. E poi spazio alle opere d’arte e ad alcuni itinerari tematici come ‘Carrara anarchica’, ‘Il marmo dei romani da Luni a Fossacava’, ‘Carrara tra il XIX e XX secolo’.