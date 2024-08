Una folla commossa per l’addio ad Anna Giusti. Il grazie delle figlie

Una folla commossa si è stretta intorno alla famiglia di Anna Giusti (nella foto) in duomo per il funerale celebrato da don Raffaello, Don Augusto e Padre Luigi. Un calore della città tutta apprezzato dalle figlie, Antonella e Lucia, che intendono ringraziare tutti i presenti che hanno dimostrato di volere bene alla loro mamma. "Il calore di Carrara ci ha fatto sentire quanto fosse amata la nostra mamma e quanto la perdita di una persona tanto cara lasci un vuoto incolmabile in tutti quelli che hanno avuto il privilegio di conoscerla nella sua tenerezza e dolcezza, nel suo coraggio e la sua forza, la sua grande professionalità di lavoratrice e amante della città. Desideriamo ringraziare tutti quanti gli amici ci sono stati vicini in un momento così doloroso con presenza, abbracci, parole, gesti. L’esempio che ha trasmesso e noi figlie e ai suoi adorati nipoti rimane indelebile – e concludono citando John Donne – ’Nessun uomo è un’isola, ogni morte ci diminuisce perché io partecipo all’umanità… Non chiedere per chi suona la campana: essa suona per te....” ".