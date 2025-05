Una festa per tutte le bandiere: "Il nostro progetto di fratellanza"

"Mulazzo è una piccola Europa, che sa eccellere in tanti campi". Claudio Novoa, sindaco del comune, ha accolto così tutti i partecipanti alla giornata celebrativa per la Festa dell’Unione europea, una festa colorata e piena di musica, sapori, tradizioni. Oltre agli amministratori e ai volontari, ospiti d’eccezione erano i rappresentanti di Puylaurens, città francese con cui il comune è gemellato. Dopo la Santa Messa, celebrata dal Vescovo Mario Vaccari e da Don Marco Giuntini, con la partecipazione dei Templari Cattolici d’Italia e dopo l’esibizione del gruppo storico degli Sbandieratori e Musici della Compagnia del Piagnaro, tutti si sono spostati in comune per un momento emozionante, l’assegnazione borsa di studio ai ragazzi delle scuole medie di Arpiola e Puylaurens intitolata a Christiane Sedtel Tarantola, donna che ha rappresentato con dedizione e passione la bellezza del legame tra Mulazzo e Puylaurens. Spazio poi agli interventi. "Il gemellaggio - ha esordito Claudio Novoa - è un progetto di fratellanza che portiamo avanti con orgoglio, celebriamo non solo un anniversario, ma un legame di pace su cui costruire il nostro futuro. Come figlio di emigranti mi sento legato a questo concetto, i miei genitori hanno lavorato all’estero con dignità e spirito di sacrificio, è lo spirito dell’Europa. Mulazzo accoglie cittadini da ogni parte del mondo, sono medici, artigiani imprenditori, studenti, è una piccola Europa, ringrazio associazioni e mondo della scuola, i volontari, i comitati dei gemellaggi, i dipendenti comunali e chi ha reso la festa possibile. Ricordiamo Papa Leone XIV e Papa Francesco, che ci ha lasciato parole lungimiranti sull’inclusione. Le guerre sono una vergogna per l’umanità, non possiamo accettare l’indifferenza, l’Europa che celebriamo deve alzare la voce sul rispetto per la vita, l’amicizia tra i popoli è un patrimonio da trasmettere, per costruire comunità accoglienti". A seguire le parole dei vicesindaci consiglieri di Puylaurens Géraldine Rouanet-Astruc e Géraldine Rivals. "Dal 2015 - hanno detto - la nostra città e Mulazzo sono unite da un’amicizia sincera e non simbolica, ci piace ritrovarci, organizzare scambi, condividere culture e idee. L’Europa prima di tutto è un progetto di pace, fraternità e cooperazione tra i popoli, col nostro gemellaggio possiamo dimostrare che questi valori non sono solo parole vuote, ma reali e vive nell’amicizia che ci unisce".

M.L.