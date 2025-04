Una famiglia alla riscossa. Dal Brasile a Podenzana: "Lontani dal caos di città"

Dal Brasile al piccolo borgo di Podenzana per crescere i loro figli a contatto con la natura. È la storia di Alice Bocchia e Gerardo genitori di quattro bellissimi bambini: Thiago, Elia, Mattia e Gabriel. Alice è di nuovo in dolce attesa e i primi di maggio nascerà Lucia Maria. Questa famiglia è diventata famosa sui social come ‘Famiglia alla riscossa’ e su Instagram è seguita da 44mila e 500 follower. "La nostra storia familiare è un’avventura fatta di sogni, sfide e scoperte che ci hanno condotti a una vita autentica e gioiosa nel cuore della Lunigiana – racconta Alice – Sognavo di fare la ricercatrice e la scrittrice in Sud America, e invece sono finita in Brasile a fare la volontaria in una missione per bambini con situazioni familiari difficili. Ed è in missione che ho conosciuto Gerardo. Dopo due anni di amicizia e collaborazione è sbocciato l’amore – prosegue – ma poi è partito per il Perù dove ha contribuito a realizzare una struttura per neonati". Nonostante la lontananza Alice e Gerardo restano in contatto e una volta finita la missione in Perù la coppia decide di sposarsi e rientrare in Italia, a Ceparana, dove vivono i genitori di Alice. Gerardo poco dopo trova lavoro in una Rsa di Podenzana, così la coppia decide di trasferirsi in quel piccolo borgo e di acquistare una casa dove far crescere la famiglia a contatto con la natura. "Il borgo era l’ambiente che cercavamo – aggiunge Alice – I nostri figli ora possono giocare nei prati in sicurezza e vivere un’infanzia libera e spensierata: un’esistenza autentica, lontana dal caos cittadino". Alice oltre a fare la mamma è un’ottima cuoca, impasta e cuoce pane e specialità dolci, è una padrona di casa perfetta e trova il tempo anche per badare al cane di famiglia, un pastore tedesco di nome Achille. E come se non bastasse fa la consulente online per la ‘For ever living’, azienda americana specializzata in prodotti naturali che vanno dalla cosmesi agli integratori. "Da circa tre anni lavoro online vendendo prodotti naturali – spiega – Mi ritaglio dei momenti per lavorare quando sono a scuola o mio marito è a casa. Mi organizzo anche in base ai turni di lavoro di Gerardo. A maggio nascerà Lucia Maria, la nostra prima figlia, spesso ci dicono che stavamo cercando una femmina ma non è così. Penso che sarà l’ultima figlia ma c’è sempre posto per altri bambini. Siamo felici dell’arrivo di Lucia Maria, Thiago continua a dire che baderà lui alla sorellina. Dopo l’esperienza in Brasile è stato Gerardo a esprimere il desiderio di tornare in Italia, secondo lui c’erano più possibilità di far studiare i futuri figli. Dopo la nascita del nostro quarto figlio abbiamo deciso di comprare casa a Podenzana e ora anche Lucia Maria potrà vivere come i fratelli a contatto con la natura – conclude Lucia – La mia soddisfazione più grande? Sono le piccole gioie di ogni giorno".

Alessandra Poggi