"Una discarica a cielo aperto. Rimpallo di responsabilità"

Discarica in via Lottizzazione, in zona industriale: lo denuncia la Filt Cgil che in quei paraggi è presente per motivi di lavoro. "Non è possibile assistere a tanto degrado – osserva un rappresentante del sindacato -. Da tempo quell’area è diventata un deposito di auto da rottamare, abbandonate. Una situazione che abbiamo denunciato da mesi al Comune di Massa, alla polizia municipale, al Consorzio zona senza avere ricevuto risposte nel merito. Nessuno è intervenuto. Quella è una strada ad uso pubblico, dove noi del sindacato parcheggiamo quotidianamente per motivi di lavoro e dove ultimamente si assiste ad un degrado totale, che cresce giorno dopo giorno. La situazione sta degenerando tanto che, oltre alle auto abbandonate, adesso ci sono anche rifiuti: sacchi di immondizia e materiali ingombranti sono accatastati di lato alla strada divenuta discarica a cielo aperto".

A. M. Fru.