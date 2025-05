Una comunità da costruire. Si aprono gli incontri del Pd sul futuro del territorio apuano

“Partecipa cambia costruiamo” sono le tre parole dello slogan sceltodal Partito Democratico di Massa Carrara per un percorso itinerante che comincerà oggi con l’obiettivo di definire i contenuti di un documento programmatico per lo sviluppo del territorio. Un ciclo di incontri aperti a tutti: cittadini, simpatizzanti, giovani, associazioni. "Un viaggio fatto di ascolto, idee, confronto e soluzioni per una comunità più inclusiva, sostenibile e partecipata" spiega il Pd, con quattro appuntamenti in altrettanti luoghi della provincia per affrontare una serie di temi temi. E il primo è fissato per oggi alle 16 all’ex Torre Fiat a Marina di Massa,�con Ezio Manzini, professore onorario del Politecnico di Milano.

“Comunità in crescita: qualità della vita e inclusione” è il filo conduttore della giornata. Ezio Manzini è presidente di Desis Network, una rete internazionale di scuole di design attive nel campo del design per l’innovazione sociale e la sostenibilità, tra i maggiori esperti a livello internazionale di design per l’innovazione sociale. Durante il pomeriggio, i partecipanti saranno coinvolti in tavoli tematici dedicati a welfare, casa, cultura, sport e socialità. Partecipazione è ma è consigliata l’iscrizione (https://forms.gle/KZfryFk8ZN4ey1RV6).

Il secondo incontro, giovedì 29 alle 18 nella Sala Tobagi ad Aulla, sullo “Lo sviluppo della Lunigiana”, con presente l’eurodeputato Pd Dario Nardella. Poi tavoli tematici su sviluppo sostenibile, inclusione sociale, lavoro e comunità locale. Quindi sabato 14 giugno alle 16 alla Marmoteca a Carrara si parlerà di “Innovazione e futuro: lavoro, mobilità e sostenibilità“ con Cecilia Manzo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Ultimo incontro venerdì 20 alle 17,30 all’ Hotel Eden a Montignoso sul tema “Dal mare ai mondi: vocazioni di un territorio“,con Fausto Ferruzza di Legambiente Toscana.