Una cerimonia per i caduti: "Hanno sacrificato la vita"

Una suggestiva cerimonia per ricordare i caduti della polizia. Nei giorni scorsi, il questore della Provincia di Massa Carrara, Santi Allegra, ha deposto una corona di alloro dinanzi alla stele dedicata ai Caduti della Polizia di Stato posta nel giardino della Questura. In loro ricordo, per onorarne la memoria e il sacrificio compiuto al servizio della collettività, un rito che la polizia ripete ogni anno.

La sentita cerimonia commemorativa, alla quale ha partecipato anche il vicario del prefetto, Andrea Leo, si è svolta alla presenza di alcuni dei familiari delle vittime, dei funzionari della polizia di Stato, dei dipendenti della questura e delle specialità della polizia di Stato in servizio in provincia e della sezione Anps. Al termine della deposizione della corona, accompagnata dall’esecuzione del Silenzio d’Ordinanza, il cappellano provinciale della polizia di Stato Don Emanuele Rosi ha curato un momento di benedizione e preghiera in ricordo dei Caduti della Polizia di Stato, mentre il questore Allegra, nel celebrare il sacrificio dei poliziotti che hanno perso la vita in servizio, ha ricordato, tra l’altro, “il valore importante della memoria di

chi ha sacrificato il bene più prezioso, la vita, per adempiere al proprio dovere, da custodire gelosamente e tramandare alle nuove generazioni, in modo che quel sacrificio – ha concluso – sia da stimolo nel nostro agire quotidiano al servizio della gente, per la sicurezza della comunità".