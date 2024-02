Una app per conoscere date e orari dello spazzamento

L’amministrazione comunale ricorda alla popolazione che in occasione dello spazzamento meccanico, le strade interessate nel giorno di pulizia devono essere liberate dalle auto in sosta. Il calendario dettagliato dello spazzamento si può trovare sui siti del Comune di Carrara e di Nausicaa, mentre scaricando l’app Junker è possibile ricevere un promemoria per ricordarsi dove avverrà lo spazzamento il giorno successivo. "Lo spazzamento meccanizzato rappresenta un servizio molto importante perché permette agli operatori di Nausicaa di effettuare una pulizia capillare della strada – ricorda l’assessore al Decoro urbano e alla Polizia municipale Elena Guadagni –. Perché questo servizio sia davvero efficiente è necessaria la collaborazione di tutti, a cominciare dagli automobilisti che devono fare attenzione a non parcheggiare sulle strade interessate dal servizio negli orari indicati e riportati anche sui cartelli stradali. Ricordo che per le auto in divieto di sosta nelle aree oggetto dello spazzamento meccanizzato è prevista non solo una sanzione, ma anche la rimozione".