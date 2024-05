Un viaggio suggestivo a bordo della nave Estraden di Grendi

Gli allievi del Nautico Fiorillo sono saliti a bordo della nave Estraden del gruppo Grendi per un’importante esperienza sul campo. Tre giorni di preziosa esperienza a stretto contatto con l’equipaggio dove gli studenti hanno potuto assistere a tutte le attività di bordo, fare domande e approfondire nella pratica i loro insegnamenti ricevuti sui banchi di scuola. Sulla nave sono saliti gli studenti della terza e quinta della sezione ‘conduzione del mezzo navale’, accompagnati dai docenti Renato Rapolla e Riccardo Tessa, ’Un viaggio di tre giorni verso il porto di Cagliari’, reso possibile grazie alla sempre cortese disponibilità del gruppo Grendi e della famiglia Musso.

Estraden prima di raggiungere Cagliari ha fatto anche una sosta nel porto merci di Olbia, dove alcuni allievi sono stati ospiti dei piloti del porto e hanno provato l’ebrezza della traversata a bordo della pilotina. Le ore di ormeggio in porto sono state sufficienti per un giro nella meravigliosa città con relativa cena a base di pizza napoletana.

Successivamente la nave Grendi si è diretta verso Genova, una tappa non prevista che a permessi ai ragazzi di vedere anche un delfino. Ultima tappa di questo viaggio di studio è stato il rientro nel porto di di Marina di Carrara. Gli allievi con la supervisione dei docenti Rapolla e Tessa hanno assistito alle manovre di ormeggio e disormeggio, familiarizzato con gli strumenti di bordo, visitato la control room della sala macchine e molto alto ancora.

"Ringraziamo tutto l’equipaggio per la cortese ospitalità e naturalmente il gruppo Grendi e la famiglia Musso per averci offerto questa grandiosa opportunità", commentano studenti e corpo docenti del Nautico Fiorillo, i quali hanno potuto, in prima persona, vivere un momento davvero importante per la loro didattica.