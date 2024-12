Un tuffo in mare per il 2025. I ’Nuotatori del tempo avverso’ di scena al Bagno Marchini

Un tuffo in mare per salutare l’anno passato e accogliere il 2025, all’insegna di salute e benessere, con tanto di benedizione. Accadrà domani, alle 12, nel tratto di litorale tra il bagno Marchini e la don Gnocchi a Marina di Massa. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Nuotatori del Tempo avverso che, nata in Liguria diversi anni fa dove la tradizione è molto sentita anche dagli amministratori, ha preso piede in tutta Italia. A Massa Carrara da qualche anno viene promossa dal dottor Elvino Vatteroni. "Vorrei ringraziare intanto i titolari del bagno Marchini – dice Vatteroni – per averci concesso sabato qualche cabina e un punto ristoro per organizzare al meglio l’evento. Saremo circa una decina di persone ma ovviamente l’invito al tuffo è aperto a chiunque voglia partecipare e nel caso può presentarsi una mezz’ora prima. Ci sarà la benedizione di don Ernesto Zucchini, parroco di Forno, Canevara e Resceto, e poi il tuffo, una celebrazione alla vita". Ogni giorno all’ora di pranzo, il gruppo è solito ritrovarsi, tutto l’anno, per fare il bagno al mare. "E’ una pratica – spiega Vatteroni – che rinforza il sistema immunitario e non solo. E’ una questione scientifica. Il nostro organismo rilascia degli ormoni, come l’ossitocina e la dopamina, che ci fanno stare bene e quindi quando usciamo dall’acqua siamo sereni e felici, perchè abbiamo fatto il pieno di questi ormoni prodotti dal nostro corpo".

Il 24 dicembre poi il gruppo di Nuotatori del tempo avverso sarà a Lerici per il tradizionale tuffo di Natale. La pratica si definisce ’cimento’, ossia cimentarsi a fare il bagno anche a basse temperature per rafforzare il corpo e far stare meglio lo spirito. L’associazione, che ha una pagina Facebook ’Nuotatori del tempo avverso’, organizza i ’cimenti’ in tutta Italia e la partecipazione è libera e gratuita.

L.S.