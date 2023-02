Un tiro a sette liste per Evangelisti "Le primarie? Il Pd batta un colpo"

Rompe per primo gli indugi e lancia le sue sette liste nell’agone elettorale Fabio Evangelisti, che si candida a guidare la città alla testa del suo “Progetto Massa 2023“. Quest’ultimo è l’insieme delle liste civiche a sostegno dell’ex parlamentare, il cui numero – come precisa la brochure distribuita ai cittadini – "potrà variare sulla base di eventuali intese con altri movimenti, associazioni e forze politiche". Evangelisti, dopo alcune prime indicazioni sui punti chiave del programma, ha spinto ancora sull’acceleratore delle primarie: "Le ho chieste a gran voce negli ultimi mesi ma attendo di risposta. Il Pd queste elezioni le vuole vincere? Ho rispetto per il travaglio del partito, perno della coalizione di centrosinistra, che si è trovato ad affrontare le primarie a quattro e ora un ballottaggio che riguarda vertici regionali e nazionali. Ma dovrà risolvere le sue contraddizioni. Suoi autorevoli esponenti il giorno dopo che il partito ha proposto le primarie si sono messi di traverso". Evangelisti resta disponibile a mettersi in gioco, ma solo a patto che vi siano "le giuste condizioni". "Sono disponibile a fare primarie, quaternarie, gare di tiro con l’arco o corse nei sacchi – aggiunge – Ma vorrei sapere regole, nomi, tempi. E questi...