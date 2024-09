Un salto in alto da record per Alessia Frediani: è campionessa regionale

Titolo regionale per Alessia Frediani, l’atleta della Stracarrara che ai campionati Fidal (la federazione di atletica leggera) di Firenze, nella categoria cadetti (classi 2009-2010), si impone nel salto in alto con la misura di 1,56 metri, nuovo record personale. Per lei un 2024 da incorniciare dopo che a febbraio aveva conquistato anche il titolo regionale indoor a CarraraFiere. Per la società carrarese a Firenze altri sette atleti nelle specialità di velocità, salti e resistenza. Nel salto in alto sono arrivate le belle prestazioni di Francesco Macchiarini e Davide Del Nero che hanno migliorato i rispettivi personali con la misura di 1,59 e 1,55 metri. Nella gara della velocità degli 80 metri piani, al primo anno di categoria, Viola Ginesi conquista la finale nelle batterie, poi riesce a recuperare tre posizioni e con il quinto posto sale sul podio. Nella gara di resistenza dei 1000 metri, anche lei al primo anno di categoria, Martina Rosi conquista la sesta posizione salendo sul podio. Bene anche le prove nei 1000 e 2000 metri di Matteo Frediani e nei 300 di Margherita Bianchini.

ma.mu.