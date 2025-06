Un premio per ricordare Carla Benedetti

Al via la prima edizione del premio in memoria di Carla Benedetti (nella foto), l’insegnante della scuola media Carducci Tenerani prematuramente scomparsa nel 2023. L’appuntamento è per domani, alle 17.30, a Palazzo Cucchiari. Il memorial in ricordo dell’amata professoressa di musica è stato voluto dal marito, il dottor Lanmarco Laquidara, che con questo premio rivolto alle scuole della provincia vuole trasmettere alle nuove generazioni il legame di profondo affetto che legava Carla alla musica e al teatro.

Il premio musicale è patrocinato dalla sezione Massa Carrara della Fidapa e dal Rotary Club Carrara e Massa, due associazioni di cui Carla faceva parte e che hanno voluto sostenere il progetto proprio in memoria di questa donna sempre attiva nella divulgazione della musica teatrale. Ma anche un premio che il marito ha voluto istituire per tramandare l’amore per la musica, ma anche per quel musical che Carla ha insegnato a intere generazioni di studenti, come per esempio ‘Grease’, ‘Sette spose per sette fratelli’, o altri spettacoli messi in scena dalla stessa insegnante.

Per merito dei suoi spettacoli messi in scena dagli studenti, sempre con grande partecipazione, Carla aveva ricevuto numerosi riconoscimenti per la sua regia, mai scontata e sempre a misura di ragazzo.

Il bando aperto a tutte le scuole prevede premi da 1.500, 1.000 e 500 euro, riservati alle tre migliori esperienze di teatro musicale realizzate da gruppi di studenti, classi o istituti di ogni ordine e grado della provincia apuana. Per partecipare le scuole dovevano inviare brevi filmati, di durata non superiore ai 20 minuti relativi allo spettacolo in gara, dove documentavano la valenza didattica, oltre che artistico creativa, dell’opera. Nella votazione un valore aggiunto sarà dato dal contributo attivo documentato degli studenti, non solo in quanto attori, ma anche come compartecipi con i docenti delle scelte testuali, registiche, musicali.